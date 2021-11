La DGT explique le système infaillible pour savoir si le compteur kilométrique d’une voiture d’occasion est trafiqué | Moteur

Il n’est pas facile d’acheter une voiture d’occasion, si vous le faites en dehors des concessions officielles. Est-ce qu’ils essaient de m’arnaquer quelque part?

Quand est-ce que tu vas acheter une voiture d’occasion, le moyen le plus confortable et le plus sûr est de se rendre chez un revendeur officiel.

Le problème c’est qu’aussi ils sont généralement beaucoup plus chers que dans un forum de trading, Wallapop ou similaire.

Tant de gens risquent d’acheter une voiture directement dans la rue, et c’est alors que les doutes surgissent. L’un des plus courants est : Ont-ils trafiqué le compteur kilométrique ?

Lorsque vous regardez une voiture d’occasion, il est pratiquement impossible de savoir quoi que ce soit sur votre statut, en l’observant simplement de l’extérieur. Et le propriétaire ne vous laissera pas toucher à la mécanique jusqu’à ce que vous l’achetiez.

L’une des échelles utilisées par les acheteurs est le compteur kilométrique. Un facteur clé dans la fixation du prix. Ce n’est pas pareil qu’une voiture ait parcouru 20 000 kilomètres, que 200 000…

Le problème est que les odomètres peuvent être manipulés, et si vous n’êtes pas un expert, il est très difficile de le savoir.

Heureusement, notre collègue Mario Herráez d’Auto Bild nous explique le système de la DGT pour savoir si le compteur kilométrique a été trafiqué.

C’est aussi simple que demander à la Direction Générale de la Circulation le rapport officiel de la voiture.

Ce rapport contient des données importantes sur la voiture, de toutes sortes : date de première immatriculation, amendes qu’elle a reçues, si elle est à jour du paiement des taxes…

Cette information donne déjà des indices sur la vie que la voiture a eue, et comment elle a été traitée.

Mais dit aussi rapport officiel de la voiture contient d’autres informations vitales : l’histoire de l’ITV, dans lequel il est enregistré le kilométrage parcouru à chaque étape de l’examen.

De cette façon, si le compteur kilométrique affiche moins que ces registres, alors il est prouvé qu’il a été trafiqué.

Vous pouvez demander ce rapport à n’importe quel quartier général du trafic, sur l’application DGT et par téléphone.

La version simplifiée est gratuite, mais si vous voulez la version complète il vous faudra débourser 8,59 euros.

C’est une somme qui en vaut la peine, pour rester serein…