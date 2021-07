La DGT indique clairement comment vous devez agir lorsque vous voyez une moto sur la route | Moteur

Les automobilistes n’ont pas la protection de la carrosserie de leur véhicule, ils sont donc très vulnérables en cas d’accident. Pour les protéger, la Direction générale de la circulation indique clairement comment vous devez vous comporter lorsque vous voyez une moto sur la route.

Aux côtés des piétons et des cyclistes, les automobilistes sont également considérés comme des usagers vulnérables par la DGT. Et c’est que, contrairement aux conducteurs et passagers des voitures, ils n’ont pas la protection de la carrosserie ou des systèmes de sécurité du véhicule, ils sont donc très vulnérables en cas d’accident.

Selon le rapport Feuille de route pour l’amélioration de la sécurité routière des utilisateurs de motos et de cyclomoteurs, préparé par la Fondation Mapfre et l’Association espagnole de la route (AEC), dans 48% des accidents de moto analysés, un autre véhicule était impliqué.

Dans ces cas, la perte s’est produite principalement parce que les conducteurs des autres véhicules n’ont pas respecté le droit de passage (21 % des cas) ou ont subi une distraction et n’ont pas vu l’automobiliste (10 % des cas).

Au vu de ces données, il est clair qu’il est primordial d’éduquer les automobilistes à la prudence vis-à-vis des automobilistes. DGT explique comment vous devriez quand vous voyez une moto sur la route avec ces conseils :

Donnez-lui beaucoup de distance de sécurité, ne poussez pas et ne frappez pas derrière le cavalier. Facilite le passage à la moto, car il est plus agile et vous aide à circuler. Lorsque la moto prend le dessus, respectez-la comme s’il s’agissait d’un camion lourd. Attention aux feux de circulation: si vous le faites, vous pouvez écraser une moto, car ce sont les premiers véhicules à partir. Faites preuve d’une extrême prudence avec les motos, car même le plus petit contact peut provoquer un accident grave et blesser le motard. Ne jetez rien par la fenêtre et ne tendez pas les bras pour éviter des problèmes aux automobilistes. Regardez toujours dans le rétroviseur avant d’ouvrir la porte. Il est facile de percevoir qu’une voiture arrive, mais les motos peuvent passer inaperçues.

Passer les motos avec une grande prudence. Laissez suffisamment d’espace entre les deux, au moins deux mètres. Observez bien qu’aucune moto ne vient lorsque vous tournez ou changez de voie. Aux carrefours, vérifiez toujours qu’une moto ne passe pas. Comme il a moins de volume qu’une voiture, vous ne l’avez peut-être pas vu. Lorsque vous appliquez de l’eau du lave-glace, veillez à ne pas faire déborder votre voiture, car cela peut brouiller la vision d’un automobiliste circulant derrière vous. Lorsque vous rejoignez le flux d’un parking, composez et démarrez la manœuvre judicieusement pour que les automobilistes puissent bien vous voir.