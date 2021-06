La DGT lance un nouveau panneau de signalisation : savez-vous ce que cela signifie ? | Moteur

La DGT a annoncé un nouveau panneau de signalisation et les conducteurs devront s’y familiariser pour éviter les amendes.

Les nouveautés vécues à la DGT proviennent de différents fronts. Il y a des occasions où la même Direction générale de la circulation promeut une mesure pour une raison quelconque et aussi d’autres dans lesquelles elle adapte des besoins existants ou une législation qui découle d’autres domaines. Cela nous fait vivre toutes sortes de changements, comme de nouveaux panneaux routiers qui sont apparus.

D’ici 2023 toutes les communes de plus de 50 000 habitants doivent délimiter des zones à faibles émissions s’adapter à la loi sur le changement climatique et la transition écologique. L’objectif est de rendre ces centres urbains plus vivables et non seulement de lutter contre le changement climatique, mais aussi d’atténuer les nuisances sonores et d’atteindre une plus grande efficacité énergétique.

Cela entraînera des conducteurs alerte lorsqu’ils pénètrent dans l’une de ces zones et que la DGT a déjà préparé un signal avec cette fonction et auquel ils devront tous s’habituer pour ne pas commettre d’infractions.

Un article sur le Nouveau signal pour les zones à faibles émissions a été publié sur le site de la DGT où vous pouvez voir comment est le nouveau signal qui sera ajouté dans les rues de nos villes.

Selon la DGT : « Le signal qui informe de l’entrée interdit aux véhicules à moteur, à l’exception des véhicules qui ont la marque environnementale indiquée par l’entité locale au bas du panneau. “C’est-à-dire que les labels environnementaux seront d’une importance vitale et au-delà de mettre le bon sur le véhicule, il faudra bien savoir quelles sont les conséquences de l’avoir.

Nous verrons comment se concrétise ce grand projet qui est né avec l’intention d’améliorer les populations, comme cela s’est produit avec la nouvelle limitation de vitesse à 30 km/h. Ce sont des années avec de nombreux changements de conduite et il est pratique d’être à jour pour éviter les problèmes.