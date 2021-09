La DGT met en garde contre le danger d’une position adoptée par de nombreux passagers qui se détendent, peut provoquer de terribles blessures | Moteur

Sur les longs trajets, les passagers cherchent à se détendre et à étirer leurs muscles, ce qui peut conduire à des postures très dangereuses, en cas d’accident.

Beaucoup de gens pensent que la seule personne à laquelle vous devez faire attention dans une voiture est le conducteur. Le seul devoir des passagers est de porter la ceinture de sécurité. Grande erreur.

Bien que le confort des véhicules ait beaucoup augmenté, voyager en voiture pendant de longues heures c’est lourd et ennuyeux.

Surtout sur le siège passager, où il y a plus de place, on commence à chercher une position confortable… et au final certains finissent avec mes pieds sur le tableau de bord. Mais comme l’explique la DGT dans ce tweet qui nous parvient via notre collègue Mario Herráez d’Auto Bild, c’est une grosse erreur:

Si un accident survient (et ils sont ainsi nommés car ils sont imprévisibles et peuvent survenir à tout moment), cette position avec les pieds sur le tableau de bord peut provoquer des blessures très graves aux jambes et aux hanches du passager, comme vous pouvez le voir sur cette vraie radiographie que vous avez dans ce lien, mais nous prévenons que cela peut blesser la sensibilité de certaines personnes.

Si une collision frontale se produit lorsque vos jambes sont sur le tableau de bord, cela peut provoquer ruptures très graves du fémur, des genoux et des hanches elles-mêmes.

Les blessures qui peuvent être causées ou aggravées par l’airbag qui est projeté avec une grande force sur les jambes.

En outre la ceinture de sécurité ne pourra pas remplir son rôle si vous n’êtes pas assis dans la bonne posture.

Pour cette raison, la DGT (et le bon sens) conseillent asseyez-vous correctement lorsque vous voyagez en voiture.

C’est un conseil qui ne s’applique pas qu’au passager. Par exemple, s’allonger sur les sièges arrière de la voiture pour dormir c’est aussi une posture très dangereuse et totalement non protégée, en cas d’accident.

Ce ne sont pas des conseils donnés par caprice de l’autorité ou pour se conformer à la loi. Ce sont des astuces qui sauvent des vies ou des mois de convalescence de blessures très graves, qui laissent presque toujours des séquelles à vie.