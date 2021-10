Tout objet détaché à l’intérieur d’un véhicule pourrait heurter n’importe quel occupant à une intensité jusqu’à 40 fois son poids, et à 50 km/h.

La DGT a mis un accent particulier sur le pont du Pilar pour alerter les conducteurs d’une multitude de dangers qui peuvent être trouvés à la fois à l’aller et au retour de leurs vacances, et l’un des aspects les plus dangereux est le soi-disant « éléphant c’est-à-dire tout objet ou personne non attaché sans ceinture de sécurité qui peut être éjecté après une collision majeure.

Et le fait est que la ceinture de sécurité sauve de nombreuses vies, mais elle doit non seulement être portée par le conducteur et son compagnon selon les règles, mais aussi par le reste des passagers qui sont sur les sièges arrière, et c’est dans le Face à tout imprévu sur la route tel qu’un freinage brusque ou même une collision, l’inertie et le poids pourraient être mortels, pour tout le monde.

Et c’est que tout objet qui se détache à l’intérieur du véhicule, et ici on parle aussi du passager occasionnel qui n’a pas bouclé sa ceinture de sécurité, peut finir par être projeté et avec une grande force en cas de collision ou de freinage.

Et c’est que le coup que le conducteur ou l’accompagnateur peut recevoir d’un passager qui se trouvait derrière sans ceinture de sécurité ou même un siège bébé qui n’est pas bien ancré, pourrait finir par égaler le poids d’un éléphant de 4,2 tonnes.

Dans le graphique que la DGT a distribué, on peut voir qu’un simple téléphone portable qui traîne sur la banquette arrière, une console de jeux portable, un ordinateur ou même une bouteille, pourrait peser jusqu’à 2 550 kilos.

De cette façon, non seulement lorsque vous partez en voyage, mais toujours lorsque vous prenez la voiture, vous devez vous assurer qu’il n’y a absolument aucun objet en vrac à l’intérieur de votre véhicule, pas même un téléphone portable, et que notamment lorsque vous transportez des passagers, absolument tous doivent aller avec la ceinture de sécurité, et s’il s’agit d’enfants, avec le siège bébé correspondant bien ancré.