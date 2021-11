La DGT met en garde : si vous possédez un de ces sièges enfants, mieux vaut le changer, ils sont dangereux | Moteur

Les sièges de sécurité pour enfants sont le système le plus fiable pour protéger les mineurs en cas de collision. Cependant, ils doivent répondre à une série d’exigences minimales qui ne sont pas toujours suffisantes pour garantir la meilleure sécurité aux plus petits.

Pour qu’un chaise de retenue pour enfants atteint le marché doit répondre à une série de contrôles de qualité minimum et certifications établi dans une série de normes européennes qui garantissent que la chaise est conforme aux garanties minimales de sécurité.

Cependant, un consortium européen composé d’organisations de consommateurs de l’ICRT (Centre international d’essais et de recherche) et de clubs automobiles (comme RACE), réalise une série de des tests indépendants qui élèvent la barre pour ces exigences de les adapter à des variables telles que la croissance de l’enfant au cours de la vie de la chaise.

Ce consortium vient de publier les conclusions tirées de ces tests de sécurité dans le deuxième rapport de 2021, où les résultats de la tests réalisés sur 27 modèles de sièges enfants présent sur le marché.

La principale conclusion de ce rapport est ne recommande pas l’achat des 5 modèles qui ont obtenu le plus mauvais score. Sur ces cinq modèles, quatre ont obtenu deux étoiles sur cinq possibles et l’une des chaises n’a obtenu qu’une seule étoile.

Le rapport souligne que, bien que aucun des modèles analysés n’a obtenu les cinq étoiles, les résultats sont satisfaisants puisque quatorze d’entre eux ont obtenu 4 étoiles et huit trois étoiles.

Ces tests prennent en compte des facteurs tels que l’utilisation des systèmes de fixation ISOFIX ou les résultats obtenus dans des domaines tels que la sécurité, la manipulation, l’ergonomie et la présence de substances toxiques dans les matériaux de fabrication.

Évitez les sièges d’enfant convertibles

Le rapport révèle une tendance commune à tous les modèles qui ont obtenu moins de deux étoiles aux tests de sécurité : 4 d’entre eux sont des fauteuils de contention convertibles. C’est-à-dire ces modèles qui transforment leur morphologie pour s’adapter à la croissance de l’enfant et peuvent être utilisés de la naissance à 12 ans.

Antonio Lucas, directeur de la mobilité et de la sécurité routière chez RACE, explique que pour tester ces chaises, des mannequins de différentes tailles et poids sont utilisés qui simulent la croissance de l’enfant et le résultat de référence final est le mais qui a été obtenu dans chacun des 20 tests effectués dans chaque tranche d’âge.

À son avis, des systèmes de rétention qui obtiennent de meilleurs résultats sont ceux spécifiquement conçus pour des groupes d’âge spécifiques.

Lors du choix d’un siège de retenue pour enfant, il est recommandé de demander l’approbation la plus exigeante possible pour garantir une sécurité maximale et décourage l’utilisation de chaises de retenue d’occasion qui pourrait avoir des dommages cachés.

Sièges de retenue pour enfants à éviter

Voici les cinq sièges de retenue pour enfants qu’ils déconseillent en raison de leurs mauvais résultats aux tests de sécurité :

Lettas Murphy (916)

Il n’a obtenu que deux étoiles aux tests de sécurité, obtenant de mauvaises notes dans 3 des 4 paramètres pris en compte.

Lors d’une collision frontale, la bretelle s’est déplacée du cou du mannequin et a fait une coupure profonde. Lors des tests d’impact latéral, la tête du mannequin est entrée en collision avec la portière de la voiture.

Trois LX de Nuna

Il a obtenu deux étoiles comme note globale pour de mauvaises performances à la fois en termes de sécurité et d’utilisation.

Dans les tests de collision frontale qu’ils ont soumis à ce siège pour enfant, la ceinture a causé une coupure dans le cou du mannequin, tandis que dans les tests de collision latérale, les résultats ont été plus satisfaisants, maintenant le mannequin dans une position sûre.

Chicco Seat4Fix et Seat4Fix Air

Les deux modèles ont obtenu une note de deux étoiles avec une mauvaise note pour la sécurité et la convivialité.

Installée en position renversée, lors de la collision frontale, la fixation de la boucle est sortie de la structure les projetant vers l’avant, de sorte que le mineur qui y voyageait pouvait se cogner la tête contre le siège avant.

Osann Oreo 360 II

C’est le siège de retenue pour enfants qui a obtenu le score le plus bas aux tests de sécurité avec une seule étoile car ses composants contiennent des substances nocives.

La housse de ce siège enfant n’est pas conforme à la réglementation sur les substances toxiques. Le revêtement qui est en contact avec le mineur contient un type de phtalate (plastique) qui peut affecter la glande thyroïde et l’hypophyse des utilisateurs.