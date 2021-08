La DGT met la trottinette électrique à l’honneur : elle va lancer une attestation obligatoire pour circuler | La technologie

in

Il est apparu il y a quelques années comme une niche et c’est aujourd’hui l’un des transports les plus utilisés de la ville, c’est pourquoi la Direction Générale de la Circulation souhaite réguler son utilisation, et pas seulement avec des réglementations routières spécifiques.

Le scooter électrique a colonisé la ville. Ils sont vus par toutes les marques et sont utilisés par toutes sortes de personnes. Son transport facile, sa taille et sa vitesse le rendent idéal pour parcourir quelques km par jour sans avoir à prendre de voiture ou de métro.

Et, comme toujours avec les inventions nées d’un vide juridique, le moment de réglementer la trottinette électrique est arrivé.

La Direction générale de la circulation (DGT) a conçu une solution pour réguler l’utilisation et le contrôle de ce transport, qui ne nécessite actuellement aucun document pour circuler.

Sous forme d’attestation, la DGT obligera les utilisateurs du scooter électrique à se munir dudit document pour vérifier les caractéristiques du véhicule.

La raison de ce certificat est empêcher les utilisateurs de transporter des scooters prêts, qui dépassent la vitesse maximale de 25 km/h ; et combattre les accessoires non originaux, tels que des selles ou ajoutés au châssis qui peuvent être dangereux en cas d’accident.

Comme si c’était les papiers de la voiture, La police peut désormais nous arrêter et exiger ce certificat s’ils estiment que le scooter n’est pas conforme aux normes établies. Bien entendu, en aucun cas on ne nous demandera quoi que ce soit de personnel, puisqu’un permis de conduire n’est toujours pas nécessaire pour les manipuler.

Ceux qui devront délivrer le certificat seront les fabricants, qui pour vendre dans notre pays doit ajouter ce document attestant que le scooter est conforme à la réglementation.

Toutes ces informations ont été obtenues à partir du décret royal 970/2020, du 10 novembre, qui modifie le règlement général de la circulation et le règlement général sur les véhicules, publié au Journal général de l’État du 11 novembre 2020.

Bien que huit mois se soient écoulés depuis l’entrée en vigueur de l’arrêté royal, le manuel qui régira les nouvelles caractéristiques des véhicules de mobilité personnelle est toujours en cours d’élaboration par la DGT. Par conséquent, son approbation doit attendre, au moins, jusqu’en 2023.