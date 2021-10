La DGT met l’accent sur les vélos et trottinettes électriques : jusqu’à 200 euros d’amende | Moteur

La DGT rappelle que les véhicules à deux roues comme les vélos et les trottinettes électriques ne peuvent pas circuler sur les trottoirs sous peine de s’exposer à une amende de 200 euros.

Il est de plus en plus fréquent de voir un plus grand nombre de personnes utiliser des vélos ou des trottinettes électriques dans nos villes, mais par méconnaissance ou parce qu’ils considèrent qu’ils ne peuvent pas être verbalisés, beaucoup de ces usagers à vélo ou en trottinette occupent le trottoir, espace exclusivement réservé à la marche.

C’est pourquoi la Direction générale de la circulation veut arrêter le chiffre inquiétant de l’augmentation du nombre de piétons décédés l’année dernière à cause d’accidents causés par des vélos et des scooters électriques, et c’est pourquoi ils vont lancer une campagne de sensibilisation dans des villes comme Madrid, Séville, Valence, Saragosse et Malaga.

Et c’est que les piétons ne sont absolument pas protégés contre la circulation des vélos et des trottinettes électriques sur les trottoirs, des véhicules qui peuvent circuler aux alentours de 30 km/h et que trébucher ou entrer en collision avec un piéton peut être mortel.

Ce sont les 5 trottinettes électriques les moins chères du moment, des trottinettes qui, pour moins de 200 euros, sont de formidables moyens de transport en ville.

Ainsi sous les slogans « No pasa » et « #HagamosAcera » une campagne se tiendra dans les prochains jours dans les villes précitées qui auront des affiches et des soutiens dans leurs rues mais aussi des spots radio et télévision pour sensibiliser les usagers, dans leur majoritairement jeune.

Mais pour les utilisateurs de trottinettes et vélos électriques qui continuent de circuler sur les trottoirs, il y aura des agents de la circulation et des patrouilles de police qui pourraient leur infliger des amendes jusqu’à 200 euros.

En plus de l’utilisation de ces véhicules électriques, la loi prévoit les mêmes taux d’alcool et de drogues pour ces deux-roues, mais il est également interdit de conduire plus d’une personne sur des scooters ou de circuler avec des écouteurs, des téléphones portables ou tout autre autre appareil. .

Et c’est que les vélos et les scooters ont déjà leur espace activé dans certains quartiers de la ville où ils doivent circuler, et cette campagne clarifie quelque chose que peut-être beaucoup de jeunes ne savent pas par ignorance.