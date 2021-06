La DGT ne changera pas les labels environnementaux cette année | Moteur

La DGT ne va pas changer les labels environnementaux en juillet, ni en 2021. Nous avons discuté avec la DGT et les constructeurs et ils confirment que, pour l’instant, il n’y aura pas de changement.

Nous parlons depuis des semaines de ce que nouvelles étiquettes environnemental mais de Traffic, ils nous ont confirmé qu’il n’y a ni date pour la mise à jour ni certitude qu’elle sera effectuée. En d’autres termes, si aujourd’hui quelqu’un demande si les autocollants DGT vont changer en juillet, la réponse est non.

Nombreuses sont les nouveautés que la Direction Générale de la Circulation s’est engagée à réaliser tout au long de 2021. En plus de réduire les limitations de vitesse en ville (modification entrée en vigueur en mai) et mettre à jour l’autorisation par points, Traffic a promis de revoir le système actuel d’étiquetage environnemental. L’intention est d’ajuster le classement à la situation du marché et, accessoirement, de répondre aux critiques qui prétendent que le système actuel est injuste et récompense certains modèles qui ne le méritent pas, notamment les hybrides rechargeables.

A la recherche d’un consensus avec tous les acteurs

Dès le début, Traffic a veillé à ce que le changement d’étiquette se fasse avec le consensus de toutes les personnes concernées. Il s’agit d’un groupe très large et varié dans lequel ils entrent fabricants, vendeurs, administrations, associations environnementales… Avec autant d’intérêts concurrents, les mettre tous d’accord ne semble pas facile et c’est pourquoi, pour le moment, tout est en l’air.

À plusieurs reprises, on a parlé de juillet comme date d’entrée en vigueur des nouveaux labels environnementaux, mais nous savons maintenant qu’il ne le sera pas.

AUTOBILD en contact avec la DGT et les constructeurs

Depuis AUTOBILD Ils se sont entretenus avec la DGT pour connaître les dernières informations à ce sujet. Les représentants de la circulation confirment que les pourparlers se poursuivent mais que rien n’a été décidé et que, pour le moment, le niveau d’accord est si bas que la possibilité de ne pas faire de changements a été mise sur la table et conserver les labels environnementaux tels quels.

Ils ont également parlé à plusieurs fabricants qui ont participé aux réunions avec la DGT à la recherche de la solution et sont clairs à ce sujet : “ils ne changeront pas les étiquettes en juillet ou probablement tout au long de l’année”. Par conséquent, toutes les informations qui sortent ces jours-ci sur le changement imminent ne sont ni vérifiées ni confirmées.

De plus, la DGT et les fabricants s’accordent sur un point : les futurs labels, qui n’ont pas de date d’arrivée, ils ne concerneront que les voitures fabriquées à partir de ce moment, tandis que les autres conserveront leur label actuel et leurs obligations/avantages.

Un nouveau label pour les diesels moins polluants ?

Lorsqu’ils ont commencé à parler de la mise à jour des étiquettes, le directeur général de Traffic, Pere Navarro a assuré que les modifications n’auraient pas d’effet rétroactif. « Les gens ont acheté le véhicule sur la base de son étiquette. Nous ne pouvons pas leur dire que ce qui a été acheté ne vaut pas maintenant et nous allons le changer », a déclaré Navarro.

Il a été supposé que la nouvelle classification environnementale pourrait inclure une nouvelle lettre (D) pour les voitures diesel et essence de dernière génération avec des émissions moins polluantes. Aussi avec lequel le classement des hybrides rechargeables serait révisé, qui bien qu’ils puissent circuler un minimum de 50 km en mode zéro émission, ils n’ont pas les moyens de démontrer qu’ils le font.

