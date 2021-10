La DGT obligera les SUV à payer plus cher le stationnement

16/10/2021 à 13:44 CEST

La DGT commence à envoyer les données de largeur, hauteur et longueur des voitures aux différentes communes afin qu’elles puissent dès la fin de l’année fixer de nouveaux frais de stationnement dans les zones réglementées en fonction de l’espace qu’ils occupent et pas seulement sur l’autocollant d’évaluation du véhicule.

Le parcmètre enregistrerait lors de l’accès à la plaque d’immatriculation le montant du stationnement, devinant de quel modèle de véhicule il s’agit et pénalisant les plus gros.

Cette diversification des paiements est quelque chose que les constructeurs automobiles ont demandé activement et passivement, afin que ceux qui polluent le plus, les véhicules qui occupent le plus d’espace sont généralement les plus polluants. Les gros SUV à moteur thermique, ayant un poids plus important et une aérodynamique beaucoup plus complexe dans leur conception les font consommer et émettre plus.

Il y a des doutes sur la consommation de données, le directeur de la DGT Il a expliqué le besoin important de partager les données des véhicules afin de gérer cela. Bien que de la part des dirigeants des constructeurs automobiles ils ne semblent pas totalement convaincus de cette mesure.