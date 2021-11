La DGT pourrait vous « forcer » à changer de voiture bien plus tôt que vous ne le pensez | Moteur

Vous devrez probablement changer de voiture dans les prochains mois si vous souhaitez continuer à circuler dans le centre des principales villes d’Espagne.

Il est probable que plus de la moitié des Espagnols devront changer de voiture dans les années à venir, et ce, si la nouvelle prospère Loi sur le changement climatique Ces véhicules les plus polluants ne pourront pas circuler dans la grande majorité des villes espagnoles.

Et c’est que le gouvernement s’appuie sur la loi sur le changement climatique qui stipule que les habitants avec un véhicule de ces villes en Espagne avec plus de 50 000 habitants, qui atteindraient 149 villes, doivent être soumis aux restrictions de circulation des véhicules les plus polluants, rapportent-ils de Cope.

Avec cela, des zones à faibles émissions seraient imposées dans toutes ces villes et qui seraient délimitées par les municipalités elles-mêmes, établissant des restrictions sur les véhicules considérés comme polluants, et où les voitures électriques gagneraient un rôle de premier plan, qui pourraient effectivement circuler à travers le centre de la plupart des villes, les villes de notre pays.

Cette mesure atteindrait 149 villes en Espagne, où vit 53 % de la population, de sorte que les citoyens qui ont une voiture étiquetée comme polluante, ne pourraient plus circuler dans le centre-ville en seulement un an.

A cet effet, le Gouvernement s’emploie à normaliser l’existence de bornes de recharge électriques pour favoriser l’achat de voitures électriques.

Cette décision de l’Exécutif est liée au plan de relance de la Commission européenne et pour cela une série d’étapes doivent être franchies dans les prochains mois, dont la loi sur le changement climatique.

L’Espagne est le premier pays à demander le premier décaissement lié à la réalisation de ces jalons, un total de 10 000 millions d’euros liés au plan de numérisation pour les PME et à la loi susmentionnée sur le changement climatique.