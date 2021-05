La DGT précise qui paierait et qui ne paierait pas l’avenir imposé pour circuler sur les autoroutes et les autoroutes | Moteur

Il y a de nombreuses questions qui se sont posées après l’annonce qu’il sera chargé de circuler sur les autoroutes et les autoroutes et de la part de la DGT qu’elles tentent de clarifier.

Une controverse importante a surgi avec l’annonce que à l’avenir, tout le monde sera chargé de circuler sur les autoroutes et les autoroutes. Cette mesure, peu appréciée par de nombreux conducteurs et suscitant une vive polémique, semble encore à mi-chemin problèmes pouvant survenir en fonction de chaque situation.

La première chose à préciser est qu’il n’y a toujours rien de sûr, c’est un projet qui Il pourrait être approuvé en 2022 et bénéficie du soutien de la DGT elle-même, bien qu’il devrait y avoir une série de conditions pour que vous deviez payer chaque fois qu’elles sont utilisées. Selon la DGT, il pourrait y avoir les cas où vous ne factureriez pas les chauffeurs pour en faire usage.

Que tous les conducteurs paient pour utiliser les autoroutes et les autoroutes peut être quelque chose irréalisable dans certaines situations. Bien qu’il semble que quelque chose de similaire soit signalé, Pere Navarro, directeur de la DGT, cite trois exceptions qui devraient être vues avec les péages controversés.

Selon les propos de Pere Navarro recueillis par AS, il ne pouvait pas toujours être accusé, surtout en parlant dele trajet quotidien, le trajet quotidien dû au travail, le gars qui doit prendre l’autoroute tous les jours pour aller et revenir du travail, il est exonéré du paiement, sinon on le croquerait. Le voyage obligatoire pour des raisons d’études aussi. Parfaitement, tu pourrais mettre cette mamie quand tu vas chez le médecin est également exclue … Autrement dit, il y a une certaine marge à faire “.

Ses propos indiquent que les cas seront pris en compte dans lesquels il ne pourrait être facturé pour être irréalisable pour les conducteurs. Payer quotidiennement pour se rendre au travail avec la voiture signifierait une dépense qui affecterait directement l’emploi et mettrait dans une position très difficile pour les travailleurs et les entreprises.

Les thèses pour fixer ces péages reposent sur le fait que tous les citoyens ne peuvent pas être facturés pour l’entretien des autoroutes et des autoroutes, mais quiconque les utilise doit le faire. Cependant, ils devront faire face à de nombreux défis avec cette mesure impopulaire dans lequel il reste encore beaucoup à détailler.