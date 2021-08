La DGT prépare une nouvelle amende et met fin à l’une des règles les plus connues pour les conducteurs | Moteur

in

La Direction Générale de la Circulation veut éviter les dépassements inutiles sur nos routes avec une nouvelle règle.

Vous avez sûrement déjà été pressé sur la route et avez profité de la règle classique de pouvoir dépasser la vitesse fixée jusqu’à 20 km / h pour dépasser, une règle dont de nombreux conducteurs ont profité jusqu’à ce que maintenant, même pour son propre bénéfice.

Y es que el Gobierno va a endurecer la normativa de circulación para reducir la siniestralidad, y quizá la medida que más va a sorprendente de la Dirección General de Tráfico es que dentro de esa reforma de la Ley de Tráfico, Circulación de Vehículos a motor y Sécurité routière, la possibilité que nous devions dépasser la limite de vitesse fixée pour dépasser un véhicule jusqu’à 20 km/h sera éliminée.

Le problème, c’est que c’est une règle qui n’existe dans aucun autre pays européen, et dont de nombreux conducteurs ont profité pour dépasser la limitation de vitesse sur les différentes routes conventionnelles, ce qui ne sera plus possible dans quelques semaines.

L’application My DGT vous offre divers avantages. La principale est que vous ayez la possibilité de porter votre permis de conduire avec la même validité que votre permis physique sur votre mobile.

Dès que la norme est en place, Les véhicules qui dépassent la vitesse de la route lors d’un dépassement seront condamnés à une amende de 100 €. S’ils dépassent beaucoup plus cette limite lors de l’exécution de la manœuvre, les pénalités seraient plus importantes.

Ainsi à partir de quelques semaines, la vitesse maximale pouvant être atteinte sur cette route sera celle indiquée sur les panneaux de signalisation, vous ne pourrez donc plus utiliser la règle actuelle qui sera retirée.

Le Conseil des ministres a indiqué que la suppression de cette règle est un appel pour faire comprendre aux conducteurs que toute manœuvre de dépassement comporte un risque de collision, vous ne pourrez donc bientôt plus utiliser une technique que vous n’aimiez peut-être pas du tout lorsque d’autres conducteurs le faisaient.