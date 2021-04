La DGT prévient: 500 euros et 3 points uniquement pour transporter cet appareil dans la voiture (même si vous ne l’utilisez pas) | Moteur

La DGT prévient qu’il peut être puni d’utiliser et de transporter des mécanismes de détection radar dans la voiture. Avant, il n’était sanctionné que pour leur utilisation.

Les radars, autant qu’ils dérangent certains conducteurs, ont pour fonction de contrôler que personne ne dépasse la limite de vitesse. Ils dissuadent également les conducteurs d’éviter de courir plus que ce qui est autorisé et de réduire le nombre d’accidents.

La vitesse est l’un des principaux facteurs du taux d’accidents et contribue à rendre les blessures plus graves. C’est pourquoi il est si important de respecter les limites, même si nous avons confiance en nos compétences de conduite.

Cependant, son effet est réduit si les conducteurs savent où se trouvent les radars, ralentissant dans ces sections, puis augmentant dans le reste jusqu’à ce qu’ils enfreignent le code de la route. La DGT prévient que l’utilisation de tout type de mécanisme pour les retrouver est interdite.

La DGT a envoyé un avis indiquant que l’enregistrement du radar mobile par l’utilisateur serait illégal et qu’il pourrait avoir des conséquences si une réforme législative est effectuée.

L’amende pour le transport de mécanismes de détection radar dans le véhicule, même s’ils ne sont pas utilisés, peut être grave, atteignant 500 € et 3 points. Jusqu’à présent, le conducteur ne pouvait être puni que s’il était surpris à utiliser ces outils.

Depuis le 2 janvier 2021, les deux détecteurs Quoi inhibiteurs les radars sont totalement interdits, non seulement de les utiliser, mais aussi de les transporter dans le véhicule. Les deux appareils détectent lorsque nous approchons d’un radar et nous avertissent de réduire la vitesse, d’autre part, les inhibiteurs peuvent également annuler leur fonctionnement et nous éviter l’amende pour excès de vitesse.

Cependant, il y a une exception avec l’entrée du nouveau règlement, et est-ce que le dispositifs d’avertissement radar ils sont toujours totalement légaux. La DGT les définit comme GPS et applis Ils incluent une base de données avec l’emplacement des radars fixes qui les placent sur la carte et alertent le conducteur de sa proximité.

Son utilisation est totalement légale, tant qu’il s’agit de radars fixes. Il ne serait pas non plus autorisé de partager des informations dans ces applications avec la fonction appelée “zone avec la probabilité de trouver un radar mobile”, dans laquelle ils sont les utilisateurs eux-mêmes qui informent les autres. Ce cas serait à nouveau illégal et ça pourrait être une amende.