La DGT rappelle l’importance des couleurs de circulation et comment vous devez agir dans chaque cas | Moteur

Le temps approche où la neige fait son apparition. La DGT a profité de l’approche des froides dates pour nous rappeler ce que signifient les couleurs du trafic et nous donner des conseils de conduite quand il y a de la neige.

La DGT, dans son rôle protecteur des automobilistes, veut prévenir les problèmes de circulation en nous rappelant la signification des couleurs de circulation lors de l’arrivée des pluies hivernales typiques.

Ces couleurs ont été créées pour identifier les dangers que l’on peut rencontrer sur la route, ainsi que les indications et conseils que nous devons prendre lorsque nous nous aventurons dans des moments où il peut y avoir de la neige.

La couleur verte indiquerait qu’il commence à neiger et la vitesse de tous les véhicules est limitée sur toutes les routes. De plus, il est conseillé d’éviter les cols de montagne.

Dans le ton jaune, les chutes de neige ont augmenté et les véhicules plus gros (camions et véhicules articulés) sont interdits de circulation. Ne peut pas dépasser 60 km/h et il est conseillé d’éviter les manœuvres brusques.

Avec le rouge, vous ne pouvez circuler qu’avec des chaînes et même les bus sont interdits de circuler. Dans cette situation, il est conseillé de ne pas dépasser les voitures immobilisées sauf s’il y a une sécurité totale de pouvoir continuer à rouler.

Pour le dernier, le noir fournit la pire situation possible. Une neige très épaisse qui recouvre tout. Dans cette circonstance personne ne peut conduire et si quelqu’un s’est fait piéger il est conseillé de démarrer le moteur le moins possible, histoire d’allumer le chauffage.

Ils en ont aussi profité pour poster une vidéo sur Twitter dans laquelle on rappelle toutes les précautions qu’il faut prendre au volant s’il s’est mis à neiger. Un joli court qui nous apprend avec des dessins et la simplicité le plus important dans ces cas.

Si la #neige vous attrape sur la route, n’oubliez pas ces conseils pour conduire en toute sécurité ✅Vitesse modérée✅Augmentez la distance✅Mettez des lumièresSuivez ce #HiloDGT 👇 pic.twitter.com/5J2tAZEvoz – Dir.Gral.Trafic (@DGTes) 23 novembre 2021

La DGT est là pour autre chose que pour infliger des amendes et c’est qu’elle veille toujours sur nous. Notre sécurité est très importante et ils nous rappellent tout ce que nous devons savoir pour avoir une conduite fluide et sans incident sur la route.

Nous avons seulement vous demander d’être prudent et d’apporter tout ce dont vous avez besoin dans la voiture. Une bouteille d’eau, une pince à épiler, un cric, des chaînes et une roue de secours. Bien entendu, les gilets réfléchissants sont obligatoires et vous ne devez pas quitter la voiture sans.