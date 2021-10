La DGT recommande à quelle fréquence vous devez changer les essuie-glaces, et vous ne l’aimerez pas | Moteur

Vous devrez changer beaucoup plus les essuie-glaces de votre voiture si vous souhaitez suivre à la lettre les recommandations de la DGT.

Nous devons toujours garder notre véhicule dans les meilleures conditions pour être aussi en sécurité sur la route, et bien évidemment recevoir tout type d’amende, et parfois un élément assez simple de notre voiture comme les essuie-glaces restent en retrait, et peut-être que ce que vous ne saviez pas, c’est que vous devriez les changer très souvent, Bien plus que vous ne le pensez.

Et est-ce que si vous êtes fier que vos essuie-glaces fonctionnent depuis des années, sachez que la Direction générale de la circulation vous a déjà conseillé de les changer. Et ils ont voulu préciser très clairement dans un tweet le temps recommandé que vous devriez attendre pour les changer, pour votre propre sécurité.

Concrètement, la DGT affirme que pour que les essuie-glaces effectuent un balayage propre et complet de la surface, ils doivent être changés une fois par an ou tous les six mois.

Gardez le pare-brise et les autres vitres de la voiture propres pour bien voir . Et en bon état les essuie-glaces pour qu’ils effectuent un balayage propre et complet de la surface. Changez-les une fois par an ou tous les 6 mois. – Direction Générale Circulation (@DGTes) 29 septembre 2021

Et c’est qu’il s’agit d’une série d’éléments qui sont beaucoup utilisés tout au long de l’année et en raison de leur fragilité, ils peuvent être endommagés plus que tout autre élément du véhicule.

Cependant, ils déclarent que la chaleur et la saleté détériorent leurs caoutchoucs Cela pourrait entraîner des dommages structurels au verre ou une efficacité moindre des essuie-glaces.

Ils affirment que certains essuie-glaces en très bon état “aident à une bonne visibilité par temps de pluie ou lors de roulage sur des pistes très poussiéreuses”, rappelant que votre réservoir d’eau doit toujours être plein, et recommandent même de le mélanger avec des produits qui contribuent à améliorer le nettoyage.

Et c’est que si nous avons un essuie-glace depuis quelques années maintenant, les pneus sont déjà usés, et ils peuvent sûrement même être pliés avec ce qui aggraverait leur travail et nous mettrait plus en danger sur notre route.

De plus, les changer n’est pas exactement un investissement en capital économique, il est donc toujours conseillé de les remplacer régulièrement.