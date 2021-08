La DGT recommande ces rétroviseurs intelligents avec caméra arrière et il existe déjà des modèles assez bon marché sur Amazon | Moteur

Dans cet article, ComputerHoy pourrait recevoir une commission pour vos achats. Plus d’informations.

La technologie d’aujourd’hui est devenue la clé de toutes les voitures de nouvelle génération. Cependant, de nouveaux dispositifs apparaissent toujours qui nous permettent d’ajouter des caractéristiques techniques à notre véhicule. Un de ces cas est celui de rétroviseur intelligent, qui dans un seul appareil regroupe de nombreuses fonctionnalités.

Ce miroir intelligent est une bonne option pour élargir les possibilités de votre véhicule. En réalité, Il a des éléments aussi importants qu’une dashcam avant, Oui caméra de stationnement arrière, ce qui en fait un achat idéal si vous avez une voiture qui a accumulé quelques années derrière elle et ne possède pas ces systèmes. Son prix réduit pour l’instant reste à 135 euros.

Il s’agit d’un rétroviseur intérieur. Celui-ci est installé précisément sur le miroir d’origine, fixé au moyen d’une série de rubans adhésifs. Le mieux c’est que ce nouveau a un miroir comme le traditionnel, mais aussi avec un écran tactile dans lequel nous pouvons visualiser l’image capturée par les deux caméras selon nos besoins.

La caméra de tableau de bord avant Cela nous aide à enregistrer tout l’itinéraire que nous faisons. L’enregistrement étant cyclique, les anciennes vidéos sont écrasées par les nouvelles. Si à tout moment nous devons revoir une vidéo, nous pouvons marquer l’une d’entre elles afin qu’elles ne soient pas supprimées. Et il est idéal pour examiner les accidents potentiels et voir qui est en faute.

La caméra arrièrePar contre, cela ne fonctionne que lorsque l’on active la marche arrière de la voiture. C’est une caméra de stationnement qui nous permet de voir précisément s’il y a des obstacles derrière la voiture, et de calculer l’angle que nous devons suivre pour laisser la voiture garée à sa place exacte sans heurter les autres.

En effet, ce type de caméra arrière a été recommandé par la DGT en raison de la sécurité offerte par la capacité de voir de nos propres yeux les obstacles que nous ne pouvons pas voir à travers les rétroviseurs ou qui ne sont pas détectés par les capteurs de stationnement. A partir de l’année prochaine sera obligatoire sur toutes les voitures neuves.

La meilleure chose est que nous avons accès à ce que les caméras capturent directement dans le rétroviseur central. Oui avec fonctions de vision nocturne Cela peut même être utile si nous parcourons un itinéraire de cross-country.

son le prix est 135 euros, et ensuite nous devrons effectuer l’installation ou l’emmener dans un atelier pour être installé. Cependant, actuellement son prix représente une économie par rapport à son prix d’origine. Et si vous avez un peu d’habileté et de patience, vous pouvez l’installer vous-même dans la voiture, et ce sera même amusant.

