La DGT va préparer un changement très radical pour les cyclistes qui circulent en ville | La vie

Pour assurer les cyclistes au sein des villes, la Direction générale de la circulation a élaboré une nouvelle réglementation qui placera ces deux-roues au centre de la mobilité.

Si vous faites partie de ceux qui vont au travail ou à l’université à vélo, cela vous intéresse, car nous sommes confrontés à une réforme qui va radicalement affecter la circulation dans les villes (voici 20 règles clés pour ceux d’entre vous qui font du vélo) .

Comme vous le savez, les cyclistes doivent rester près de l’accotement de la voiturette dans les sections où il n’y a pas de piste cyclable, afin de ne pas trop gêner la circulation motorisée. Eh bien, c’est sur le point de se terminer.

La DGT travaille sur plusieurs changements sévères dans le règlement général de la circulation et l’un d’eux fait référence aux cyclistes et à leur position sur la voie publique une fois qu’ils sont en mouvement.

Concrètement on en parle ils souhaitent que les cyclistes occupent la zone centrale de la voie dans laquelle ils circulent, et non pas qu’elles collent à l’épaule comme c’était d’habitude jusqu’à présent. Non seulement par tradition mais aussi par la loi (article 15 du Code de la route).

Avec cette modification du règlement général de la circulation, les cyclistes n’auront qu’un seul rôle à tenir, pas comme maintenant où les arrêtés municipaux sont en conflit avec la loi généraux nationaux.

Par exemple, à Madrid, le conseil municipal recommande déjà de passer par le centre de la ruelle.

Il est prévu qu’au cours de l’année 2022, ce nouveau règlement entrera en vigueur pour que la circulation change à jamais dans des dizaines de villes d’Espagne.

Et cela doit être clair pour les conducteurs comme pour les cyclistes, car nous allons tous sur la route et nous devons protéger les plus faibles. En l’occurrence, les cyclistes, puisqu’ils sont les plus exposés lorsqu’il s’agit d’avoir des accidents et d’échouer très gravement.