La DGT veut que vous confessiez vos péchés au volant, même s’il n’y aura pas d’amende | Moteur

La DGT vous surveillera que vous n’utilisez pas votre mobile au volant et que vous portiez une ceinture de sécurité, mais dans ce cas elle ne vous pénalisera pas.

Depuis de nombreuses années, la Direction générale de la circulation lance des campagnes de sensibilisation agressives pour que les citoyens comprennent les conséquences du non-respect des règles de circulation et pour savoir si leur message a pénétré au cours des dernières décennies, se préparent à réaliser une étude de terrain aux feux de circulation et aux stations-service pour savoir combien de conducteurs respectent des règles simples comme le port de la ceinture de sécurité ou la non-utilisation d’un téléphone portable au volant.

Désormais, la DGT veut mesurer le degré de sensibilisation de la société et pour cela elle a lancé un concours pour embaucher une entreprise pour entreprendre des travaux de terrain pour développer des indicateurs d’utilisation des équipements de sécurité sur la route.

En gros ce qu’ils vont faire seront des sondages non participatifsEn d’autres termes, il n’y aura aucune interaction entre l’intervieweur et le répondant. Les enquêteurs seront localisés en certains points des routes urbaines et interurbaines pour observer les conducteurs des véhicules et évalueront des aspects tels que l’utilisation des ceintures de sécurité, l’utilisation du casque lorsqu’elle est obligatoire ou l’utilisation d’appareils mobiles par le conducteur. .

L’application My DGT vous offre divers avantages. La principale est que vous ayez la possibilité de porter votre permis de conduire avec la même validité que votre permis physique sur votre mobile.

L’entreprise disposera d’une liste de 65 sections de routes interurbaines et de 44 municipalités de différentes tailles de population dans lesquelles 65 autres points supplémentaires seront fixés. Au total, les observations seront effectuées sur 130 points répartis par la péninsule, les îles Baléares et les îles Canaries.

Ces observations ne seront pas seulement faites aux feux de circulation et aux stations-service, mais aussi dans les péages et des données aussi importantes que si le conducteur utilise un appareil électronique tel qu’un mobile ou une tablette, ou si un casque est utilisé ou non dans des véhicules tels que des motos seront collectées afin, au final, d’évaluer l’efficacité de toutes les campagnes.

Cette collecte de données dans les 130 points durera 60 jours et avec toutes les informations recueillies, une base de données sera préparée avec des informations sur chaque véhicule et personne sur laquelle l’observation a été faite.

Cette base de données sera utilisée par le Direction Centrale de la Circulation et par l’Observatoire National de la Sécurité Routière d’obtenir des indicateurs moyens sur les facteurs analysés ainsi que de réaliser des études, analyses et recherches en matière de sécurité routière.

Même si le conducteur enfreint une règle, il ne sera pas pénalisé puisqu’il s’agit simplement d’une campagne d’observation mais non de sanction.