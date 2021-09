La DGT vous explique comment agir si vous êtes surpris par une inondation dans la voiture | Moteur

in

Un dana frappe notre pays et l’Agence météorologique d’État prévient que les fortes pluies et les tempêtes se poursuivront dans les prochaines heures. La Direction Générale de la Circulation vous explique comment réagir si vous êtes surpris par une inondation dans la voiture.

Les effets de ce dana (dépression isolée à des niveaux élevés) ont commencé à se faire sentir dès les dernières heures d’hier, mardi 31 août, date à laquelle les pluies violentes ont commencé dans de nombreuses parties de la péninsule ibérique.

Selon les prévisions d’Aemet, cette situation d’instabilité météorologique nous accompagnera pendant les prochaines heures, et les pluies, orages et basses températures se poursuivront au moins jusqu’à ce vendredi 3 septembre, moment où le calme reviendra.

Aujourd’hui sera le jour de la plus grande instabilité de toute la péninsule, et de fortes précipitations peuvent causer des problèmes de circulation qui compromettent la sécurité des conducteurs.

Pour cette raison, la DGT rappelle qu’il faut faire preuve d’une extrême prudence, ralentir, augmenter la distance de sécurité et allumer les feux du véhicule.

Les inondations sont l’un des problèmes les plus dangereux découlant des fortes précipitations. Des pluies torrentielles peuvent transformer un lit de rivière normalement asséché en un torrent dangereux, et si l’eau inonde la route, votre sécurité est menacée.

Si une inondation vous surprend lorsque vous êtes au volant, il est très important que vous sachiez comment agir. La DGT vous explique ce que vous devez faire dans la vidéo suivante :

La première chose à faire avant une inondation est d’évaluer la situation et surtout d’éviter de se mettre en danger. Si le courant est fort, l’eau pourrait avoir miné le fond, évitez donc d’entrer dans les zones inondées.

Noter que, lorsque le niveau d’eau monte, votre voiture peut être emportée en fonction d’une série de paramètres, tels que le poids du véhicule, la vitesse du courant, la hauteur des bas-fonds, la profondeur du canal et la pente du terrain.

Avec l’eau au milieu de la roue, les roues motrices perdent de l’adhérence, ce qui rend plus difficile la conduite de la voiture. Mais si l’eau monte plus haut et dépasse la hauteur du milieu de la roue, le véhicule sera traîné, alors ne vous exposez pas à ce risque.

Si vous conduisez et que vous trouvez la route inondée, appeler le 112 pour alerter les autorités du problème. Ensuite, faites demi-tour avec précaution et trouvez un itinéraire alternatif pour vous rendre à votre destination.

Si votre voiture est emportée par le courant, restez calme, enlevez votre ceinture de sécurité et essayez de sortir par la fenêtre pour monter sur le toit du véhicule. Si vous ne pouvez pas baisser la vitre, brisez-la avec un objet pointu. Si cela n’est pas possible, sortez par une porte qui peut être ouverte sous le vent.

Pour conduire en toute sécurité en ces jours d’instabilité météorologique, mettez en pratique les conseils de la DGT pour conduire en toute sécurité sous la pluie.