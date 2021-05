La DGT vous met à l’épreuve: qui passe en premier? | Moteur

Sur les routes étroites, la question se pose de savoir qui a la priorité, la voiture devant ou vous? La DGT explique dans cette vidéo quelle est la réglementation pour ces cas.

Les cols de montagne, les routes de construction ou les voies étroites présentent des situations à risque dans lesquelles des conducteurs inhabituels peuvent faire des erreurs et ne savent pas comment procéder. Lorsque deux voies dans des directions opposées se rétrécissent pour ne laisser passer qu’une seule voiture, Qui a la priorité?

Les panneaux de signalisation aident généralement beaucoup dans ces circonstances, mais ils ne sont pas placés dans toutes les situations, soit parce que c’est une route très isolée, soit parce que les travaux sur celle-ci n’ont pas été correctement balisés. C’est pourquoi les conducteurs doivent connaître la réglementation pour s’organiser en l’absence de panneaux ou d’agents de la circulation.

Connaissant cette difficulté et cette ignorance, la DGT a produit une vidéo où il rend clair chacune de ces situations possibles et avec lequel les conducteurs peuvent mettre leurs connaissances à l’épreuve. Vous souvenez-vous de ce que vous avez étudié pour l’examen théorique?

Par exemple, dans un route plate qui présente un rétrécissement et deux voitures s’approchent de directions opposées, la première à arriver est celle qui passe. Cela ne signifie pas qu’une course doit être générée entre les deux, car cela augmenterait le risque de crash. Cependant, si le véhicule adverse est plus gros et ses manœuvres sont plus difficiles, il faut le laisser saisir en premier et lui donner de la distance pour fonctionner en toute sécurité, comme quand on laisse un bus occuper tout le rond-point pour tourner.

Une autre situation est la montagne passeDans les zones en pente, c’est le véhicule descendant qui doit inverser la pente pour laisser passer le grimpeur, car leurs manœuvres sont plus complexes. Mais s’il y a de la place sur les côtés, le véhicule qui grimpe est celui qui doit se déplacer d’un côté.

«Dans l’une de ces situations, en plus des règles, il est toujours conseillé de faire preuve de bon sens et de bonne volonté des conducteurs pour sortir de la ‘bourrage’», explique la DGT dans un autre communiqué sur la sécurité routière.