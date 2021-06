La DGT vous obligera et Amazon la pose sur un plateau : éclairage de secours V16 à 14€ avec une lampe torche offerte | Moteur

Dans cet article, ComputerHoy pourrait recevoir une commission pour vos achats. Plus d’informations.

La DGT a déjà mis en garde contre l’obligation future d’éclairage de secours dans les voitures et les motos. Si vous n’en avez pas encore, vous pouvez profiter d’Amazon Prime Day pour l’obtenir à un prix avantageux.

Si vous avez une voiture, vous savez sûrement déjà que dans quelques années, les triangles d’urgence disparaîtront. Ils seront remplacés par les feux de secours V16, meilleurs en termes de visibilité et un bon moyen d’éviter des accidents totalement inutiles.

La bonne nouvelle, c’est qu’il existe déjà de nombreux modèles à vendre, et aussi très bon marché. Sans aller plus loin, maintenant que c’est Amazon Prime Day il y a des feux de secours V16 assez bon marché, et homologués par la DGT. Un bon exemple est celui d’iWotto, qui comprend également une lampe frontale en cadeau, et pour 14,95 euros.

Normalement le prix des feux de secours V16 tourne autour de 20 euros, et cela dans le meilleur des cas. C’est vrai qu’il y a parfois des packs qui baissent un peu le prix, mais ce n’est pas habituel.

Cette offre est parfaite pour ceux qui veulent aller de l’avant et en obtenir une maintenant, même s’il reste encore quelques années à être obligatoire. Ce serait une bonne idée, et c’est que Bien que vous ne soyez pas encore obligé de les utiliser par la loi, ils peuvent vous aider à éviter les accidents signaler la position de votre voiture avant d’en descendre, l’une des principales causes d’accidents de la route.

1 km de visibilité, bien plus de sécurité que les triangles

La démarche de la DGT est tout à fait logique, c’est que pour mettre les triangles de présignalisation il faut sortir de la voiture, et c’est assez dangereux dans certaines conditions de faible visibilité, comme la nuit ou quand il y a du brouillard.

Le changement, le feu de secours se voit à 1 km et vous n’êtes pas obligé de sortir du véhicule, c’est pourquoi la DGT privilégie son utilisation le plus tôt possible, même si elles ne sont pas encore obligatoires.

Il n’est pas fou de dire qu’en avoir un peut déjà vous sauver la vie, et pour les rares 15 euros que cela coûte ce n’est pas un très gros investissement.

