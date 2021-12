La DGT vous rappelle le bon moment pour allumer les lumières et ainsi éviter les amendes ce Noël | Moteur

La Direction Générale de la Circulation souhaite que nous gardions en tête pour ces dates le bon usage des différents feux de notre véhicule.

Maintenant que nous sommes en plein hiver et que nous avons moins d’heures de lumière du jour, la bonne utilisation des feux de notre véhicule est primordiale, à la fois court et diurne, car sinon nous pouvons être exposés à de grosses amendes.

C’est pourquoi la Direction Générale de la Circulation a voulu nous rappeler quel est le bon usage de toutes ces lumières désormais sur la route, faisant référence aux mois avec moins de lumière naturelle, mais surtout à ces dates de Noël où pour les réunions de famille ou d’amis on boit plus la voiture l’après-midi ou le soir.

Et parmi tous les types de feux, les feux courts ou feux de croisement sont les plus utilisés et sont conçus pour de nombreuses circonstances, beaucoup d’entre eux étant obligatoires.

Utilisez bien vos #lumières💡💡. N’oubliez pas : 🔆Les feux de jour ne remplacent pas les feux de croisement. La nuit, dans les tunnels, les voies spéciales ou à faible visibilité vous devez mettre les feux de croisement. Mettez l’#anti brouillard avec 🌫️ pluie dense ou #intense et éteignez-les quand elle disparaît🌫️. pic.twitter.com/4voxzgFU1V – Direction Générale Circulation (@DGTes) 8 décembre 2021

Ainsi la DGT rappelle que l’utilisation obligatoire de ces feux serait entre le coucher et le lever du soleil, également dans les tunnels, sur les voies de marche arrière ou en sens inverse, dans des conditions de mauvaise visibilité et sur les motos.

Si nous n’utilisons pas correctement le système d’éclairage de notre véhicule, nous serons exposés à des amendes pouvant aller jusqu’à 200 euros.

D’autre part, ils ont également parlé des feux de jour, où ils soulignent qu’ils ne peuvent jamais se substituer aux feux de croisement.

Enfin, les feux de route ne peuvent être utilisés qu’entre le coucher et le lever du soleil dans les zones où les gens circulent à plus de 40 km/h sur des routes qui ne sont pas suffisamment éclairées, ce qui est assez courant à ces dates.

Et c’est que le système d’éclairage de notre voiture doit être vérifié chaque fois que nous allons prendre le véhicule, car cela n’exclut pas l’utilisateur de prendre une amende si lors de l’utilisation du véhicule il constate que l’un des feux ne fonctionne pas correctement. .