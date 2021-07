La DGTR ouvre une enquête pour empêcher le dumping de produits en jute en provenance du Bangladesh

in

“C’est un abus absolu de leur statut spécial causant un préjudice à l’industrie du jute indienne”, a déclaré le président de l’IJMA, Raghevendra Gupta.

La Direction générale des recours commerciaux (DGTR) a ordonné une enquête sur la clause de réexamen à l’extinction concernant l’importation de produits en jute originaires du Bangladesh et du Népal en vertu de la Loi sur le tarif douanier de 1975. L’ordre a été donné pour empêcher l’industrie de jute indienne de gravement blessé par l’importation de remparts de fils de jute (multipliés/câblés et simples), de toiles de jute et de sacs de jute.

Les importations se font grâce à une exonération antérieure accordée à certaines filatures de jute au Bangladesh par les autorités indiennes contre les droits antidumping (ADD) et les droits de contournement (CVD).

L’Association indienne des filatures de jute (IJMA) a allégué qu’une partie des commerçants indiens importait une grande partie des produits de jute des filatures exemptées et que ces filatures fournissent au-delà de leur capacité en s’approvisionnant auprès d’autres filatures non exemptées au Bangladesh.

Le gouvernement du Bangladesh accorde des subventions en espèces entre 7,5% et 20% sur leurs exportations de produits en jute. De plus, les marchandises en jute du Bangladesh et du Népal entrent librement en Inde sans aucun droit en vertu du traité SAFTA.

Depuis l’imposition par le gouvernement indien de droits antidumping en janvier 2017, la subvention du gouvernement du Bangladesh a été augmentée pour annuler tout obstacle à leur commerce. L’industrie du jute en Inde a été forcée de déposer une demande de droit de contournement lorsque les importateurs en Inde ont commencé à importer du tissu de sac au lieu de sacs de sac, pour échapper à ADD à partir de ce moment-là, a déclaré Gupta.

