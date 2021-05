La diabolisation des Américains blancs est maintenant la politique officielle de l’État de Californie ⋆ .

par Paul Craig Roberts, Paul Craig Roberts:

La Californie exige que toutes les écoles secondaires publiques et à charte enseignent la «théorie critique de la race» qui définit tous les Blancs comme des racistes et les personnes de couleur comme leurs victimes. Le but est de déraciner les étudiants blancs, de leur insuffler de la culpabilité et de baser leur avancement sur le statut de victime plutôt que sur le mérite. Comme les Blancs ne représentent que 30% de la population californienne, ils sont une marque facile pour la citoyenneté de seconde classe. https://www.theepochtimes.com/how-critical-race-theory-is-changing-the-california-classroom-dr-wenyuan-wu-premiering-on-5-16-at-6pm-et_3817434.html? utm_source = Actualités & utm_medium = email & utm_campaign = rupture-2021-05-17-1 & est =% 2BwpkRz7YfDOJmEHCDipPLgH2idy% 2BdGx0BNX6YuryORNR61Cy5lRGtA% 3D% 3D

La réponse du public californien était fortement opposée au mandat critique de la théorie raciale, mais les idéologues d’extrême gauche qui dirigeaient le système éducatif ont ignoré le public, prouvant une fois de plus que la politique gouvernementale est séparée des souhaits du peuple.

Dans de nombreux États, en particulier les États bleus, la théorie critique de la race, sinon un mandat de l’État, est imposée par de nombreux systèmes scolaires locaux. Partout, les Blancs se retournent contre eux-mêmes.

Les Américains blancs sont trop insouciants pour savoir ce qui leur arrive. Les idéologues anti-blancs contrôlent les systèmes scolaires, les universités, Hollywood, les médias sociaux, la presse écrite et télévisée, les entreprises, l’édition de livres et l’armée américaine et utilisent ces puissantes institutions pour diaboliser les Américains blancs encore plus complètement que les Juifs ne l’étaient dans le pays. Troisième Reich. Les Américains blancs sont écartés des positions de pouvoir, des 1er et 14e Amendmens, et par confiance en eux. Ils se sont assis en train de sucer leurs pouces tandis qu’une poignée d’idéologues d’extrême gauche ont volé leur pays.

