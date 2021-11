La diapositive dans le stock OCGN pourrait être une diapositive vers un homerun

Investisseurs dans une entreprise de biotechnologie Ocugen Inc (NASDAQ :OCGN) ont connu un mois de novembre difficile jusqu’à présent. Surtout ceux qui ont acheté des actions alors que l’OCGN a commencé un rallye au cours de la dernière semaine d’octobre. L’action OCGN a culminé à 15,67 $ le 2 novembre, puis a fortement chuté.

Se négociant maintenant à environ 7,71 $, les actions valent moins de la moitié de ce qu’elles allaient il y a deux semaines. Que se passe-t-il ici et la vente massive de novembre présente-t-elle une opportunité ? Ou la volatilité est-elle un signe que les investisseurs potentiels doivent garder leurs distances ?

OCGN est une société de thérapie génique qui se concentre sur la guérison des maladies oculaires génétiquement héréditaires. Il s’est associé à l’Inde Bharat Biotech dans la commercialisation d’un vaccin Covid-19, Covaxin. Il a également atteint le statut d’action meme au début de 2020 tout en s’échangeant en tant qu’action Penny pendant la majeure partie de 2020. C’est maintenant un artiste – bien que volatil – qui a enregistré une croissance de plus de 300 % jusqu’à présent en 2021, malgré son ralentissement de novembre.

Dans Portfolio Grader, il s’agit d’une action notée « B ». Le stock de l’OCGN couvre beaucoup de terrain. Il a le potentiel de générer de gros rendements, mais ce n’est pas sans risque. Voici ce qui s’est passé avec l’OCGN au cours des deux dernières semaines.

Le Grand Rallye

Les actions d’Ocugen ont considérablement augmenté à plusieurs reprises cette année – principalement en février, mai et à nouveau pour commencer en novembre. Ces mouvements rapides (en février, l’action OCGN a grimpé de 201% en une seule journée) suivis de fortes baisses ont été largement motivés par les investisseurs de détail. C’est le facteur de stock meme. Ces investisseurs n’ont pas été motivés par les progrès de la thérapie génique de la société pour la dégénérescence maculaire. Ils réagissent aux nouvelles concernant Covaxin, le vaccin Covid-19 qu’Ocugen commercialise en partenariat avec Bharat Biotech.

Depuis novembre dernier, le marché du vaccin Covid-19 est dominé par plusieurs entreprises, mais il existe toujours un énorme marché mondial pour les vaccins. De nombreux pays ont à peine commencé les vaccinations, et même dans ceux où il y a eu des progrès significatifs, la vaccination des enfants ne fait que commencer.

Le dernier rallye de l’action OCGN a commencé vers la fin octobre et a vu la valeur des actions augmenter de plus de 60% au cours d’une semaine.

Le principal catalyseur du rallye était l’anticipation que le Organisation mondiale de la santé (OMS) publierait une liste d’utilisation d’urgence (EUL) pour Covaxin. La désignation est requise pour que Covaxin soit éligible pour faire partie du programme d’approvisionnement en vaccins COVAX. Il est également considéré comme accélérant le processus d’approbation réglementaire pour une utilisation dans des pays comme l’Amérique.

L’OMS a annoncé l’approbation de l’EUL pour Covaxin le 3 novembre.

La grosse goutte

Pourquoi les actions de l’OCGN ont-elles commencé à chuter à la suite de l’annonce de l’OMS ? Il semble que les investisseurs de détail aient été effrayés lorsque la nouvelle n’a pas fait grimper davantage les actions, puis ont commencé à se vendre. La nouvelle qu’Ocugen avait déposé une demande d’utilisation d’urgence de Covaxin pour les enfants américains auprès de la FDA n’a pas réussi à freiner la glissade.

La vente s’est poursuivie lorsque Ocugen a annoncé ses résultats du troisième trimestre le 9 novembre. La société a annoncé une perte de 5 cents par action, ce qui était pire que les estimations de Wall Street d’une perte de 4 cents par action.

Bilan des actions OCGN

Compte tenu des événements de ces dernières semaines, est-il judicieux d’ajouter des actions OCGN à votre portefeuille ?

Il existe un potentiel de croissance supplémentaire dans l’histoire de l’OCGN. S’il obtient cette approbation de la FDA, Covaxin pourrait être utilisé avec des enfants américains âgés de 2 à 18 ans. C’est un marché assez important à ce stade, avec un seul autre vaccin actuellement approuvé pour cet usage. En dehors de Covaxin – qui a tendance à attirer toute l’attention – n’oubliez pas l’objectif principal d’Ocugen. Elle progresse dans ses traitements de thérapie génique pour les maladies oculaires.

Le Wall Street Journal suit trois analystes avec une couverture Ocugen. Trois est une petite taille d’échantillon, mais pour ce que ça vaut, ils ont une cote de « surpondération » consensuelle pour l’action OCGN. Leur objectif de prix médian de 10,33 $ offre une hausse de 34 %.

Si vous êtes prêt à surmonter la volatilité occasionnelle qui accompagne le fait d’être un titre mème, OCGN pourrait bien valoir la peine d’être envisagé. Surtout maintenant qu’il est revenu sur Terre après son dernier pic.

