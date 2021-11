La diapositive de Westbrook, Phoenix Fallout, les rumeurs des Celtics et les idées à moitié cuites

Bill Simmons de The Ringer est rejoint par Jackie MacMullan pour discuter du début difficile des Lakers pour la saison NBA, que Ben Simmons ou Kyrie Irving joue d’abord un match NBA, la mêlée Nikola Jokic-Markieff Morris, le propriétaire des Suns Robert Sarver, les changements de règles de la NBA , et plus (2:24). Ensuite, Bill parle avec son ancien collègue Kevin Wildes de son émission Fox Sports First Things First, élaborant une «prise», des rumeurs selon lesquelles les Celtics échangeraient contre Ben Simmons, et plus encore (1:05:32) avant de ramener le segment préféré de tout le monde, Half -Idées cuites (1:27:24).

Hôte : Bill Simmons

Invités : Jackie MacMullan et Kevin Wildes

Producteur : Kyle Crichton

