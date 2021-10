La diapositive épique de l’action TLRY Epic finira par s’inverser

Vendredi a été un grand jour à Wall Street, et cela a été une surprise pour beaucoup. Le mème qui prévaut cette semaine était de s’attendre à une vente massive. Jusqu’à présent, les sceptiques ont tort à moins d’un crash de dernière minute aujourd’hui. Tilray (NASDAQ :TLRY) l’action a également connu une bonne journée en hausse de 1%.

Source : Jarretera / Shutterstock.com

Cependant, je n’étais toujours pas satisfait du résultat en raison de sa performance relative. Mais d’abord, je dirai que j’aime les actions TLRY à long terme.

En attendant, j’ai des inquiétudes concernant l’action des prix à plus court terme. Premièrement, je n’ai pas aimé le décalage Croissance de la canopée (NYSE :CCG), qui a clôturé jeudi en hausse de 3% par rapport aux 1% de TLRY. Deuxièmement, il a commencé jeudi très fort et s’est inutilement évanoui pour clôturer sur une note faible. Dans des circonstances normales, cela ne me dérangerait pas autant. Cependant, cela devient une habitude. Après les raclées qu’il a fallu des mois, je m’attendais à mieux.

C’est toujours un marché haussier

Malgré des inquiétudes croissantes, le scénario macroéconomique actuel favorise toujours les haussiers. Ne me croyez pas sur parole, vérifiez simplement l’action dans les graphiques. Ils disent que « le prix est la vérité », et jusqu’à présent, les principaux indices vont du bas à gauche au haut à droite. Le jeu peut sembler pencher en faveur des ours, mais le tableau de bord ne ment pas : le S&P 500 est encore de 2,5% en dessous de son plus haut historique. Il n’y a pas encore moyen d’interpréter cela comme un marché haussier mourant.

Dans ce cadre, les actions de cannabis devraient connaître des jours meilleurs. Ces actions ont beaucoup souffert au cours des deux dernières années. Il est important de noter que la baisse massive du stock de TLRY n’est pas de sa faute. Les investisseurs évitent tout le secteur. Longs sont les jours où il a atteint 300 $ par action. GameStop (NYSE :GME) aurait été fier à l’époque.

Nous devons nous rappeler que ces entreprises sont toujours un gang illégal aux États-Unis. La Maison Blanche doit agir le plus tôt possible. Le titre de la légalisation ne résoudra pas immédiatement tous leurs problèmes. Mais cela permettra à leurs équipes d’opérer librement et au même niveau que les autres secteurs. Tilray et sa cohorte ont sans aucun doute d’énormes inefficacités qu’ils ne peuvent pas surmonter en vertu des lois actuelles.

Jusqu’à récemment, je préférais CGC en dehors du lot. Cependant, au cours de la dernière année, j’ai préféré préférer les actions TLRY à la place. Ma perception est qu’ils étaient capables de faire plus avec beaucoup moins. J’ai pris cela comme le signe d’une équipe de direction plus forte.

Posséder des actions TLRY à long terme

Source : Graphiques par TradingView

Près de 10 $ par action, TLRY constitue une thèse à long terme intrigante. L’ensemble du secteur évolue assez vite et dans les deux sens. Par conséquent, ce n’est pas un stock approprié pour tous les investisseurs. Tout le monde n’a pas le courage intestinal de résister à une telle volatilité.

Je n’aime pas prendre de risques sans avoir un avantage perceptible. Ne vous y trompez pas, l’achat d’actions ou d’options d’achat est une compétition. Il est de mon devoir de m’assurer d’avoir une longueur d’avance sur mon adversaire. Quoi que je fasse avec les actions TLRY, quelqu’un est de l’autre côté du commerce qui pense que je me trompe. Sans une diligence raisonnable, je manquerais de conviction dans l’opportunité actuelle.

Alors que les indices sont haussiers, le tableau de bord des actions du pot favorise actuellement les ours. Je sais que j’y viens par faiblesse relative. Le titre a établi une série de plus hauts et de plus bas depuis des mois. Les taureaux tentent d’établir un plancher à 10 $ par action. Mais il n’y a pas encore de preuve tangible que cela se produise. De plus, il existe un ancien écart à partir de janvier qui s’étend jusqu’à un seul chiffre.

À long terme, qu’il soit au plus bas ici ou à 9,50 $ n’aura pas d’importance. Ma conviction est au mieux moyenne dans la thèse haussière pour le moment. Cela est en partie dû au fait que les marchés sont proches de leurs plus hauts historiques et entrent dans un processus de réduction. Plus nous allons haut à partir d’ici, plus les chances d’une correction sont probables. L’action TLRY ne peut pas se redresser d’elle-même si les marchés baissent.

Jusqu’à ce qu’ils commencent à sonner les cloches au fond, les investisseurs feraient bien d’être modérés. Prendre des positions partielles maintenant serait un bon début. Il est important de laisser place à l’erreur au cas où la douleur persisterait.

A la date de publication, Nicolas Chahine n’avait (directement ou indirectement) aucune position sur les titres mentionnés dans cet article. Les opinions exprimées dans cet article sont celles de l’auteur, sous réserve des directives de publication d’InvestorPlace.com.

Nicolas Chahine est le directeur général de SellSpreads.com.