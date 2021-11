La diatribe d’Apple contre le chargement d’applications sur iOS se contredit

Apple a récemment été confronté à une énorme bataille avec les développeurs, car la société est accusée d’imposer des règles strictes sur l’App Store, le seul moyen de fournir des applications aux utilisateurs d’iPhone et d’iPad. Alors que la société soutient que le chargement latéral d’applications est une mauvaise chose car il aide les cybercriminels, macOS a toujours été basé sur l’installation d’applications tierces de n’importe où. Alors quel est le problème?

Lors d’une allocution au Web Summit 2021, le vice-président de l’ingénierie logicielle d’Apple, Craig Federighi, a parlé de sécurité et de confidentialité. Sans surprise, il a comparé l’écosystème iPhone et iOS à Android pour dire que les appareils d’Apple sont plus sécurisés et moins vulnérables.

Bien sûr, toute l’idée du discours de Federighi plaide en faveur des directives de l’App Store, qui ont été largement critiquées par de nombreux développeurs et entreprises. Le SVP d’Apple a comparé les récentes tentatives d’adoption de lois pour ouvrir l’App Store et iOS à des lois qui tentent de « vous forcer à affaiblir la sécurité de votre maison ».

Federighi a fait référence à plusieurs reprises à une analogie avec une maison pendant l’événement. Il a comparé l’achat d’un iPhone à l’achat d’une « grande maison avec un très bon système de sécurité », mais une nouvelle loi est ensuite adoptée qui vous oblige à affaiblir la sécurité de votre maison. « La maison sûre que vous avez choisie a maintenant une faille fatale dans son système de sécurité, et les cambrioleurs sont vraiment doués pour l’exploiter », a déclaré Federighi.

Le responsable du logiciel d’Apple a ensuite explicitement déclaré que le processus de chargement latéral des applications était « le meilleur ami des cybercriminels ». Pour ceux qui ne sont pas familiers, le chargement latéral d’applications consiste à installer manuellement des applications sur un appareil. Le chargement latéral n’est pas autorisé sur iOS (sauf si vous avez un appareil jailbreaké), car toutes les applications doivent être distribuées et installées via l’App Store.

Cependant, alors que l’iPhone et l’iPad ont toujours eu de telles restrictions, le chargement latéral est complètement autorisé sur Mac. Apple lui-même aide les développeurs à distribuer en toute sécurité des applications Mac en dehors de l’App Store via la notarisation, qui fournit essentiellement un « certificat » pour que les applications tierces soient autorisées à s’exécuter sur macOS.

Et pourtant, macOS permet également aux utilisateurs de choisir d’installer n’importe quelle application s’ils le souhaitent. Malgré cela, Apple déclare publiquement sur son site Web à quel point Mac et macOS sont sécurisés par rapport aux PC Windows. Malheureusement, lorsqu’il s’agit de défendre les directives de l’App Store, la société préfère jeter le Mac sous le bus et dire qu’elle « ne trouve pas acceptable » le niveau de malware pour macOS.

Personnellement, je n’ai jamais vraiment manqué le chargement latéral sur iOS, mais je reconnais que les utilisateurs devraient avoir la possibilité de décider s’ils veulent vivre uniquement avec les applications App Store ou les applications provenant d’autres sources. En fin de compte, ces décisions sont plus basées sur l’argent que sur autre chose.

