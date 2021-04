«La diatribe de George Russell à Valtteri Bottas devait détourner l’attention» | Planète F1

Jolyon Palmer pense que la réaction de George Russell à son accident avec Valtteri Bottas à Imola a été de «détourner l’attention» de sa propre erreur.

Le duo, qui était coéquipier de Mercedes au Grand Prix de Sakhir de l’année dernière, s’est essuyé dans une collision à grande vitesse au 32e tour de la deuxième course de cette saison alors que Russell tentait de dépasser Bottas.

Après que leurs voitures gravement endommagées se soient arrêtées, un Russell clairement furieux s’est approché de Bottas, qui restait dans la Mercedes, et après avoir été montré le majeur par le Finlandais, l’a giflé avec colère sur le casque.

Dans des entretiens avec les médias après le Grand Prix d’Émilie-Romagne, Russell a carrément blâmé Bottas pour l’incident, affirmant qu’il lui avait «demandé s’il essayait de nous tuer tous les deux».

Son rival a répondu en insistant: “Je ne sais pas de quoi il parle car c’était clairement son erreur.” Les commissaires de course n’ont trouvé ni l’un ni l’autre plus coupable les uns que les autres et n’ont prononcé aucune sanction.

L’ancien pilote de F1 Palmer était d’accord avec Bottas et pensait que la défense verbale de Russell avait été une tactique de diversion – et que le pilote Williams aurait potentiellement des doutes sur le moment où la poussière serait retombée.

“C’est Russell à blâmer vraiment pour celui-ci, même si j’appelle cela un incident de course en raison des circonstances difficiles”, a déclaré Russell lors du podcast Checkered Flag de la BBC.

«C’est tellement difficile quand vous êtes à près de 200 mph, vous trouvez un écart vraiment étroit pour essayer de dépasser quelqu’un à l’extérieur quand il y a de l’humidité et une faible adhérence.

«Toutes les remontrances et la colère, je pense que s’il ne faisait pas ça, si Russell n’allait pas et commençait à pointer du doigt si agressivement Bottas, je pense que tout le monde dirait simplement ‘Russell a perdu le contrôle de la voiture et s’est écrasé ».

«Je pense que pointer du doigt détourne presque un peu l’attention, puis il aura regardé la rediffusion et je ne pense pas vraiment qu’il croit ce qu’il dit comme il le dit dans cette interview.

«J’ai le sentiment qu’il l’aura regardé et pensé ‘en fait, j’étais assez dur avec Valtteri quand il était dans le gravier’, est venu en marchant, a dit tout ce qu’il avait dit et Valtteri n’a pas entendu, mais il a fait sa colère absolument clair.

«En ce moment, vous pensez que vous avez été victime d’une grave injustice et que quelqu’un d’autre a fait un peu de conduite hideuse et puis vous le voyez et vous vous dites ‘ooh, peut-être que c’était sur moi’.

«Je pense que tout est un peu confus, son explication à la fin.

Palmer a admis que, d’après sa propre expérience, il sait que les incidents peuvent avoir une apparence différente de l’extérieur de la façon dont ils apparaissent dans le cockpit.

Il a ajouté: «Bottas a eu une course horrible – être dans une position où il pourrait être dépassé par une Williams n’est pas génial.

«Quand vous voyez Russell absolument furieux, je me suis dit ‘Je ne peux pas attendre cette rediffusion car Bottas a dû faire quelque chose d’horrible’.

«Mais nous y sommes allés et j’ai pensé:« Je ne sais pas ce qu’il a fait de mal ici ». Russell l’a juste mal jugé, si nous sommes brutalement honnêtes, et c’est juste un peu gênant entre eux maintenant.

