La diatribe de Tristan Thompson sur l’entraînement est le moment le plus divertissant des Kings

Les Sacramento Kings ont défini l’incompétence de la NBA au cours des 15 dernières années. Les Kings n’ont pas participé aux séries éliminatoires de la NBA depuis 2006, et il est peu probable que cette séquence se termine cette année. Quel que soit l’espoir suscité par le départ 5-4 de Sacramento au début de l’année, il s’est rapidement éteint après une nouvelle séquence difficile contre les habitants de la cave de la ligue. La semaine dernière a été une autre étude de cas sur la façon dont les Kings rendent complètement fou tous ceux qui se soucient d’eux.

Après quatre défaites consécutives contre les Pacers, les Suns, les Pacers et le Thunder, il y avait un rapport dans . selon lequel l’entraîneur-chef Luke Walton était sur la sellette. Classez-le sous « les nouvelles les moins surprenantes de tous les temps ». Les Kings se sont ressaisis en mettant en déroute les humbles Detroit Pistons lors de leur prochain match, mais les bonnes vibrations ont rapidement été interrompues contre les Minnesota Timberwolves mercredi. Malgré leur avance à la mi-temps, les Kings se sont effondrés au cours des deux derniers quarts pour perdre 107-97.

Abandonner cinq sur six contre des équipes battables (à part Phoenix) a un moyen de briser un homme. Demandez simplement à Tristan Thompson. Le grand vétéran a été interrogé sur l’origine du leadership vocal lors d’un effondrement comme celui que Kings a enduré contre les Wolves, et il a répondu par une diatribe hautement citable qui montre à quel point les temps sont durs à Sacramento en ce moment.

« Aucun homme dans ce monde ne devrait compter sur un autre homme pour l’inspirer », a déclaré Thompson lors de la conférence de presse. « À bout portant, vous pouvez mettre ça en majuscule. Personnellement, personne ne devrait jamais avoir besoin d’un coach pour vous inspirer. Si vous ne vous inspirez pas du jeu, vous ne devriez pas être sur le terrain. »

Thompson sait à quoi ressemble une équipe de niveau championnat après avoir aidé les Cleveland Cavaliers à remporter le titre en 2016 aux côtés de LeBron James. Les Kings ne sont pas une équipe de niveau championnat, pour le dire gentiment.

Ma phrase préférée est un mélange entre « Ce n’est pas une merde de Glory Road » et « Le jour où j’ai besoin d’un coach pour m’inspirer, c’est le jour où je suis f****** à la retraite ». Tous les deux merveilleux. Avant que Thompson ne devienne viral avec sa tirade d’entraîneur, il a offert une autre citation qui a cristallisé la frustration actuelle des Kings.

« Je pense qu’en fin de compte, la réalité est que ce voyage sur la route aurait dû être un 4-0 », a déclaré Thompson, décomposant chacun d’Oklahoma City, San Antonio, Detroit et Minnesota. « Ces équipes, trois de ces quatre équipes ne voulaient vraiment pas gagner ces matchs. Ils sont probablement (cochés) qu’ils ont même gagné ces matchs. Ce soir était un autre soir, ce sont les matchs que vous devez gagner. Si vous essayez d’être dans les séries éliminatoires ou dans le match de play-in, ce sont les victoires sur lesquelles vous devez capitaliser.

Si les Kings voulaient enfin revenir en séries éliminatoires, battre des équipes comme Indiana, Oklahoma City, San Antonio et Minnesota est le point de départ. Au lieu de cela, les Kings ont perdu contre eux tous. Les jours de Walton semblent comptés. Le calendrier ne va pas devenir plus facile dans une division du Pacifique chargée avec les Warriors, les Suns, les Clippers et les Lakers.

Les Kings ont suffisamment de talent pour entrer dans le mix des tournois play-in cette année, mais en fin de compte, on a l’impression que la franchise continue de fonctionner. Ça va être une longue année pour Thompson. Ce sera probablement court pour Walton.