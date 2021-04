La diatribe en colère de Maxine Waters contre le juge de première instance Chauvin – RedState ⋆ .

La représentante Maxine Waters (D-CA) a fait des remarques controversées avant le verdict du jury dans le procès Chauvin appelant à un verdict de culpabilité, affirmant que les militants devraient «devenir plus conflictuels» s’ils n’obtenaient pas ce verdict et que «nous devons montrer eux, nous sommes sérieux.

Le juge de première instance, le juge Peter Cahill, a critiqué ses remarques et a déclaré à la défense: «Je vous dirai que la membre du Congrès Waters vous a peut-être donné quelque chose en appel qui pourrait entraîner l’annulation de tout ce procès. Il a ajouté que ses propos étaient «irrespectueux de l’état de droit et du pouvoir judiciaire» et que ses commentaires étaient «odieux».

Interrogé sur ses remarques, Waters a étonnamment soutenu: «Le juge dit que mes paroles importent peu.»

Je viens de demander à Maxine Waters ce que le juge a reproché à ses propos et elle a répété à plusieurs reprises: «Le juge dit que mes paroles importent peu. Lorsqu’elle a demandé au juge de déclarer que ses remarques pouvaient être des motifs d’appel, elle a répondu: «Oh non, non, ils ne l’ont pas fait.» Ce que le juge a dit: https://t.co/gK7zqzOzuO – Manu Raju (@mkraju) 19 avril 2021

Waters a soutenu l’utilisation du mot «confrontation», disant: «Tout le mouvement des droits civiques est une confrontation.» – Manu Raju (@mkraju) 19 avril 2021

Mais elle ne l’a pas laissé là. Aujourd’hui, Waters s’est entretenu avec Jim Acosta de CNN. Ses commentaires étaient hautement incendiaires et pourraient être interprétés comme encourageant les gens à fuir la police, suggérant qu’ils pourraient autrement être tués. Elle a également essayé d’utiliser le Dr Martin Luther King pour justifier ses propos «conflictuels». Elle a fait valoir que les républicains s’en prenaient à ses remarques pour détourner l’attention des personnes violentes de «QAnon». Comment les républicains lui ont-ils fait faire ces remarques? Bien sûr, il y a de puissants républicains!

“Confrontation ne veut pas dire violence”, a déclaré la représentante Maxine Waters à propos de ses commentaires sur le procès Chauvin, ajoutant que le juge disant “que je vais faire appel n’est vraiment pas crédible.” https://t.co/hYv6QN8gQc pic.twitter.com/V17uOx85RE – CNN (@CNN) 24 avril 2021

Waters a également affirmé que ce juge «marchait [his comments] retour »alors que le juge n’a rien fait de tel.

De Daily Wire:

«Et bien sûr, il était loin de la piste», a déclaré Waters. «Et il sait qu’en fait, les jurés n’étaient pas dans la salle, les jurés avaient juré de ne pas regarder la télévision, de ne pas lire les journaux, de ne pas dialoguer avec les gens là-dessus. Et donc il sait qu’il n’y a pas eu d’ingérence avec les jurés. Mais il était fondamentalement frustré et en colère, je crois, mais je suis très heureux qu’il y ait ceux qui commencent à écrire sur les commentaires de base du juge Cahill. «Et une chose que j’ai lue qui est venue de quelqu’un de CNN était que le juge était complètement hors de propos. Et il sait que ce n’est pas la cause d’un appel », a-t-elle conclu. “Le plus souvent [when] vous avez un cas comme celui-ci, ils vont faire appel de toute façon. Mais dire que je vais faire appel n’est vraiment pas crédible, et qu’ils aient ou non un appel, et même s’ils mentionnent mon nom, comme le dit le juge, mes commentaires, peu importe, peu importe de toute façon . »

Il n’a pas dit que ses remarques importaient peu, ce qui signifie que c’était juste génial qu’elle agisse de manière inappropriée, il a dit qu’en fin de compte, il ne pensait pas que ses remarques inappropriées et odieuses avaient atteint le jury. Bien sûr, il ne pouvait pas le garantir. Cela ne veut pas dire que les remarques «n’ont pas d’importance», elles étaient encore complètement fausses, comme il l’a dit. Un membre du Congrès en exercice ne devrait jamais faire de telles remarques.

Il ne fait aucun doute que ses remarques feront partie de l’appel et ce serait l’ironie ultime si, après toutes ses fanfaronnades, le verdict était annulé en partie à cause de ce qu’elle a dit.