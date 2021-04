La différence de prix entre les maisons prêtes et en construction est la plus basse jamais vue: rapport

Une demande atone et un stock d’invendus élevé dans la NCR et le MMR ont découragé les hausses des prix des maisons RTM au fil des ans.

L’écart de prix entre les logements prêts et sur plan ou en construction se réduit depuis 2017 dans les 7 premières villes.

Selon les dernières données de l’ANAROCK, l’écart de prix entre les maisons prêtes à emménager (RTM) et les maisons en construction (UC) a été ramené à 3 à 5% d’ici le premier trimestre 2021. En 2017, la différence entre les deux catégories se situaient entre 9% et 12% dans les villes, alors qu’en 2018, il était de 5 à 8%.

Villes avec la différence de prix la plus faible et la plus élevée au premier trimestre 2021;

NCR (région de la capitale nationale) et MMR (région métropolitaine de Mumbai) ont enregistré la moindre différence de prix entre les maisons RTM et UC à 3 pour cent. Les prix moyens des maisons RTM dans la RCN étaient de 4 650 Rs par pied carré, tandis que pour les maisons UC, il était de 4 500 Rs par pied carré; en MMR, il était de 10 700 roupies par pied carré et de 10 350 roupies par pied carré respectivement.

Pune, Hyderabad et Chennai ont la différence de prix RTM / UC la plus élevée à env. 5 pour cent. À Bangalore et à Calcutta, la différence n’est que de 4%.

Le rapport indique également que la demande atone et le stock d’invendus élevé dans la NCR et le MMR ont découragé les hausses des prix des maisons RTM au fil des ans.

«Auparavant, les acheteurs de maisons en construction avaient un avantage majeur», déclare Anuj Puri, président d’Anarock Property Consultants. Il ajoute: «Leur patience et leur volonté de courtiser le risque de construction ont été récompensées par des prix nettement plus bas. Cependant, les retards de construction et les projets bloqués ont eu un résultat prévisible et une aversion pour le risque, la demande étant fortement orientée vers les propriétés prêtes à l’emploi. Bien que le fait que les maisons RTM ne bénéficient pas de la TPS ait été un attrait supplémentaire, même l’écart de prix entre les maisons RTM et UC s’est considérablement érodé – de 9 à 12% en 2017 à seulement 3 à 5% d’ici le premier trimestre de 2021. »

Les experts affirment que l’écart de prix réduit fonctionne bien pour les utilisateurs finaux ainsi que pour les investisseurs. Les utilisateurs finaux peuvent voir ce qu’ils achètent et économiser le loyer en emménageant immédiatement, tandis que les investisseurs axés sur des locations stables peuvent commencer à gagner immédiatement. La société déclare qu’au cours des quatre dernières années, les promoteurs ont été réticents à augmenter les prix des maisons prêtes à l’emploi car ils doivent effacer leur inventaire, par conséquent, les maisons prêtes sont la chose «dans».

Différence de prix moyenne par État: maisons prêtes à emménager et en construction – 2017 vs T1 2021;

Les données indiquent que le MMR a connu la plus forte réduction de l’écart au cours des quatre dernières années. En 2017, l’écart entre les foyers RTM et UC dans le MMR était de 12% – parmi les plus élevés. Maintenant, au premier trimestre 2021, il est tombé à seulement 3% – le plus bas.Selon le rapport, Bengaluru vient ensuite – en 2017, l’écart de prix entre les maisons RTM et UC était de 12%; au premier trimestre 2021, il est tombé à 4%, à Pune, l’écart de prix en 2017 s’élevait également à 12%, tandis qu’au premier trimestre 2021, il est tombé à 5%; en RCN, l’écart de prix en 2017 était de 9 pour cent; Au premier trimestre 2021, il n’est que de 3 pour cent. Les données indiquent également qu’à Hyderabad, l’écart de prix était de 10 pour cent en 2017, tandis qu’au premier trimestre 2021, il est tombé à 5 pour cent. À Chennai, l’écart de prix en 2017 était de 9 pour cent; au premier trimestre 2021, il est descendu à 5% et à Kolkata, l’écart de prix entre les deux catégories est passé de 10% en 2017 à 4% au premier trimestre 2021.

Obtenez en direct les cours des actions de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles des introductions en bourse, les introductions en bourse les plus performantes, calculez votre impôt à l’aide du calculateur d’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants du marché, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.