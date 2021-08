La différence entre les clients réguliers et les clients fidèles

« Nous aimons nos clients, et ils nous aiment évidemment. Ils reviennent encore et encore !

Qui ne veut pas pouvoir dire ça ? Et, si c’est le cas de votre organisation, laissez-moi vous poser cette question : savez-vous pourquoi ils reviennent ?

Ne pas être un « downer », mais il ne faut pas confondre un client fidèle avec un client fidèle. Ils ne sont pas les mêmes.

Ne vous méprenez pas, j’adore les clients fidèles et nous les voulons absolument. Les clients réguliers sont très souhaitables. J’écris sur ce sujet dans mon dernier livre, I’ll Be Back: How to Get Customers to Come Again and Again. En tant qu’entreprise, vous devez faire tout votre possible pour que le client revienne. Cependant, comme je l’explique dans le livre, ce n’est pas parce qu’ils reviennent qu’ils sont loyaux. Vous devez comprendre le pourquoi derrière la répétition des affaires.

Par exemple, disons que vous possédez un magasin de détail. Il existe un certain nombre de raisons pour lesquelles les clients peuvent revenir. Idéalement, c’est lié à un lien émotionnel qui les pousse à vouloir revenir vers vous et non vers la concurrence. Peut-être qu’ils aiment votre marchandise unique. Peut-être qu’ils aiment vos vendeurs. Il y a peut-être une cause ou un organisme de bienfaisance que vous soutenez. Ce sont des raisons pour lesquelles les clients pourraient être émotionnellement liés à vous.

Mais, c’est peut-être à cause de votre emplacement ou des prix bas. Si le client revient sans cesse en raison d’un emplacement pratique, dès qu’un concurrent ouvre un magasin plus pratique, le client peut s’y rendre à la place. C’est la même chose avec le prix. Si vous promettez des prix bas, et c’est ce qui pousse les clients à revenir, dès que la concurrence propose un prix inférieur, vous risquez de perdre le client. Et vous pensiez qu’ils étaient fidèles ? Ils l’étaient, mais cette loyauté visait l’emplacement et le prix, pas votre entreprise.

Le but est de reconnaître la différence entre les clients réguliers et les clients fidèles. Assurez-vous de comprendre le pourquoi de ce qui ramène ce client. S’il s’agit d’autre chose qu’un lien émotionnel qui peut fidéliser votre entreprise, essayez de faire passer ce client d’un simple client fidèle à un client fidèle.

J’aime qualifier les clients fidèles d’or et les clients fidèles de sacrés. Et pour souligner, bien que la fidélisation de la clientèle soit le « Saint Graal », il n’y a rien de mal à opter pour des clients fidèles. Le fait est que vous devez comprendre pourquoi le client revient. Une fois qu’ils commencent à revenir, assurez-vous qu’ils reviennent pour des raisons qui les empêcheront de vous quitter pour vos concurrents.

Auteur : Shep Hyken

