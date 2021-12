La différence entre une histoire de peur et une histoire vraie

Lundi, les principaux médias ont commencé à signaler qu’Omicron était désormais la variante dominante de COVID aux États-Unis. Dans la plupart des gros titres, c’était « Omicron balaie le pays alors qu’il devient 73% des nouveaux cas ».

D’autres organes d’information traditionnels ont traité des sujets suivants : « combien de temps faut-il pour tomber malade d’Omicron » à « devrais-je avoir peur d’Omicron ». Chaque histoire avait pour but de provoquer une chose chez les Américains : la peur.

Oui, les médias grand public veulent continuer à diffuser la propagande COVID afin de faire vivre les Américains dans la peur. Ils veulent annuler Noël et ils veulent éliminer tout ce que vous pourriez apprécier cette année. Américains, pour la gauche radicale, vous êtes devenus trop à l’aise pour cette pandémie.

Le Surgeon General est également intervenu. Il a dit qu’il s’inquiétait pour ceux qui n’étaient pas vaccinés au milieu du nouveau scariant. Il a déclaré qu’il s’inquiétait des hospitalisations et des maladies graves pour ceux qui contractent le COVID et ne sont pas vaccinés.

Cependant, il y a un problème avec toutes les histoires qui circulent dans les médias grand public sur Omicron et les vaccins. Les médias grand public et les « experts » veulent toujours vous faire croire que ce vaccin va vous empêcher de contracter le virus. Pfizer et Moderna ont tous deux déclaré qu’un rappel produira des anticorps de manière significative pour combattre Omicron.

Voyez-vous le mot clé dans cette déclaration? « Combattez » Omicron, n’empêchez pas Omicron. Ils veulent que les vaccins sonnent comme l’option de prévention du COVID, mais ce n’est pas du tout le cas.

Vous pouvez le constater alors que les athlètes, les politiciens et plus encore sont testés positifs à travers le monde pour Omicron. Le virus n’a pas été inhibé du tout par leur statut vaccinal. Des études en Afrique du Sud ont raconté exactement la même histoire.

Toute l’approche de la gauche a été entièrement fausse concernant COVID et le vaccin COVID. À plusieurs reprises, j’ai dit dans des podcasts et dans des articles que nous devions laisser les Américains décider eux-mêmes des vaccins. Si tu le veux, prends-le. Si vous ne le faites pas, alors ne le prenez pas. C’est une décision personnelle et cela doit rester ainsi.

Nous n’avons pas besoin de segmenter la société entre ceux qui sont vaxxés et ceux qui ne le sont pas. Jugeons-nous ceux qui se font vacciner contre la grippe et ceux qui ne le font pas ? Avez-vous été obligé de montrer votre « passeport contre la grippe » pour entrer dans un magasin ? Absolument pas.

Mais Joe Biden veut déclarer que vous allez mourir si vous ne recevez pas de vaccin COVID. La gauche veut exiger que vous obteniez un vaccin ou que vous ne puissiez pas participer à la société. Devrions-nous leur dire que vous pouvez aussi mourir de la grippe, des oreillons, de la rougeole, de l’hépatite et de bien d’autres maladies ? De nombreuses personnes ne sont pas vaccinées ou ont subi une interruption de leur statut vaccinal à cause de ces maladies majeures, mais nous ne voyons pas la gauche paniquer à leur sujet.

Chaque histoire est un récit de peur. Ils veulent vous pousser à prendre un vaccin par peur, mais ils devraient vous pousser à faire des recherches et à prendre une décision par vous-même.

Nous devrions voir des histoires de vérité. Par exemple, partagez les numéros COVID, mais tous. Partagez les informations sur les effets indésirables. Partagez les numéros de cas. Partagez les différences de gravité entre les vaccinés et les non vaccinés. Partagez comment cela peut ou non bénéficier aux personnes atteintes d’une maladie sous-jacente. Dites comment Omicron semble moins sévère dans les données provenant d’Afrique du Sud.

En d’autres termes, les médias grand public devraient FAIRE LEUR TRAVAIL plutôt que d’essayer d’influencer les Américains avec de la propagande. Arrêtez avec les histoires de peur et revenez à la vérité. Si les médias grand public sont même capables de dire la vérité.

