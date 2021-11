Minage de Bitcoin

La difficulté de Bitcoin augmente pour la neuvième fois consécutive, le taux de hachage se rapproche de l’ATH

AnTy15 novembre 2021

La difficulté de Bitcoin a maintenant atteint 22,67 billions de dollars après une augmentation de 4,69% dimanche.

Ce dernier saut de difficulté était la 9e augmentation consécutive depuis la mi-juin. La prochaine difficulté se produira désormais juste avant la fin de ce mois avec une augmentation estimée à 1,11%, la portant à 22,93 billions.

Il s’agit de la plus longue séquence positive d’ajustement des difficultés depuis plus de trois ans, lorsque le marché haussier a atteint son apogée et que le marché baissier s’en est suivi. Dix-sept augmentations consécutives ont été enregistrées entre début décembre 2017 et début juillet 2018.

Le niveau record de difficulté Bitcoin atteint était de 25 000 milliards à la mi-mai, selon BTC.com.

Le taux de hachage Bitcoin s’approche également de son ATH à 197,6 TH/s à partir de la mi-mai alors que nous continuons de grimper depuis le creux de la fin juin à 68 Th/s. Le taux de hachage a actuellement atteint 175,3 Th/s alors que la part minière de la Chine est déployée avec succès aux États-Unis, au Kazakhstan et en Russie.

Au milieu de cela, le nombre de transactions sur le réseau Bitcoin augmente également pour grimper entre 250 000 et 330 000, contre 120 000 à la mi-juin. Pendant ce temps, sur le réseau Ethereum, les transactions quotidiennes ont dépassé 1 million depuis l’année dernière et ont de nouveau atteint 1,5 million après avoir dépassé 1,7 million en mai, selon Etherscan. ETH 1,91% Ethereum / USD ETHUSD 4 637,28 $

Cependant, le taux de hachage de la deuxième plus grande crypto-monnaie est déjà à son ATH à 858 640,8968 GH/s, atteignant depuis fin juin le plus bas de 477 535 GH/s en raison de la répression de la Chine contre l’extraction de crypto-monnaie.

Les frais moyens, cependant, sur Ethereum sont actuellement de 4,667 $ par transaction, tandis que sur Bitcoin, ils représentent environ la moitié de ceux-ci à 2,529 $, selon Ycharts.

