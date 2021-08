La difficulté de minage de Bitcoin atteint un sommet d’un mois

La difficulté de minage de Bitcoin a atteint un nouveau sommet en un mois, et la métrique du réseau a augmenté pour la troisième fois au cours des 30 derniers jours.

Comme obtenu à partir de la plate-forme de données Coinwarp, la difficulté actuelle de Bitcoin est de 17,62 T au bloc 697 657, ce qui a entraîné une augmentation de la difficulté d’extraction de Bitcoin de 3,86% au cours des dernières 24 heures.

La difficulté croissante sur le réseau a été ajustée deux fois, passant de 14,4964 T le 31 juillet et de 15,5561 T plus tôt ce mois-ci le 13 août. La croissance régulière de la difficulté de minage a montré l’augmentation progressive de la puissance de calcul connectée au réseau Bitcoin après l’arrêt majeur de la répression chinoise des activités minières.

La difficulté de minage, une mesure de la difficulté ou de la facilité de générer de nouveaux Bitcoins, est souvent affectée par le nombre de machines connectées au réseau. Plus les appareils fonctionnent pour résoudre les énigmes de blocs, plus la difficulté sera difficile et l’inverse restera également. La compensation chinoise a déconnecté un nombre record de mineurs, forçant la difficulté à s’adapter.

Implications pour les mineurs existants

Pour les mineurs de Bitcoin opérant à partir de régions autres que la Chine, la difficulté d’exploitation minière engloutie est une bonne nouvelle car elle réduit les efforts nécessaires pour générer de nouveaux Bitcoins en récompense pour avoir aidé à maintenir le réseau.

La difficulté de l’exploitation minière est toujours inférieure à la pré-interdiction de la Chine, et l’ensemble du compromis s’est avéré plus rentable pour ceux qui sont actuellement en affaires. Avec l’ajustement bimensuel pour les difficultés d’exploitation minière, l’attrait de l’ensemble de l’entreprise pourrait diminuer à mesure que de plus en plus de mineurs trouveront un foyer dans des régions telles que le Canada, le Kazakhstan, les États-Unis et d’autres points chauds de l’exploitation minière Bitcoin dans le monde.

Bitcoin réagit négativement à la difficulté accrue, car il se négocie actuellement à 47 019,63 $ avec une perte de 0,77% au cours des dernières 24 heures par données de CoinMarketCap.

Source de l’image : Shutterstock