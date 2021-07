Minage de Bitcoin

La difficulté d’extraction de Bitcoin enregistre le plus grand ajustement à la baisse jamais enregistré de 28% après la capitulation des mineurs

La difficulté d’extraction de Bitcoin a enregistré son plus grand ajustement à la baisse de 28% à environ 14 000 milliards, vu pour la dernière fois en juin 2020.

Cette forte baisse de l’ajustement de la difficulté était à prévoir étant donné que le taux de hachage du réseau leader est tombé aux niveaux d’août 2019 à environ 58 Th/s. Au moment de la rédaction, le taux de hachage est revenu au-dessus de 92 Th/s, contre un record historique d’environ 171,4 Th/s à la mi-mai.

Le taux de hachage du réseau Bitcoin a pris un coup après que la Chine a intensifié ses efforts de répression sur le commerce et l’exploitation minière de crypto-monnaie dans le pays. Avec la majorité des fermes minières fermées en Chine et se déplaçant maintenant à l’étranger, le pire pour le taux de hachage semble être passé avec la phase de reprise qui l’attend.

Aujourd’hui, c’est la version politique de la « capitulation des mineurs », qui vous est présentée de manière désintéressée au prix de nombreux sacrifices par la Chine. La capitulation de Miner a toujours été un bon indicateur de fond. https://t.co/UDoFHZh9vz – Willy Woo (@woonomic) 3 juillet 2021

Mike Novogratz de Galaxy Digital, qui était auparavant gestionnaire de fonds spéculatifs chez Fortress Investments et partenaire chez Goldman Sachs dans une interview accordée à Bloomberg cette semaine, a déclaré que le départ des mineurs de Chine était un « grand net positif » pour l’écosystème.

Plus important encore, le 100e anniversaire du parti communiste au pouvoir politiquement sensible en Chine est maintenant derrière nous, ce qui a conduit à la répression de la cryptographie et d’autres industries.

Le prix du Bitcoin et des crypto-monnaies a été tout aussi affecté par cette répression qui a déclenché une vente massive sur le marché. Aujourd’hui, BTC revient vers 35 000 $. Il a dit,

“J’ai donc vu ces trois dernières semaines comme un test incroyable et un test réussi pour l’ensemble de l’écosystème crypto.”

Parlant du récent retracement de 50 % à 75 % dans le secteur de la cryptographie, Novogratz a déclaré que tout cela s’était produit sans équipe de protection contre les plongées et sans poursuites comme dans la finance traditionnelle, et que le système fonctionnait comme il était censé le faire.

Sagesse par Don ici. Il s’agit davantage d’être intelligent. L’activité onchain est une ville fantôme… faut voir quelque chose qui vaut la peine avant de se replonger, sinon c’est trop risqué. https://t.co/ODkjiTepPG – Ben Lilly (@MrBenLilly) 2 juillet 2021

Le dernier ajustement négatif aiderait désormais à réduire le temps de blocage, qui est passé à 25 minutes plus tôt cette semaine et est actuellement à 15 minutes 30 secondes, contre 10 minutes typiques.

Les frais moyens sur le plus grand réseau voient déjà l’effet de cet ajustement, tombant à 6 $ contre 10 $ hier. En avril, vers le sommet du prix du Bitcoin, les frais moyens ont grimpé à près de 63 $, dépassant les 55 $ de 2017.

Les participants au marché de la cryptographie espèrent maintenant que les transactions reprendraient, qui sont tombées aux niveaux de fin 2015.

Le 27 juin, le nombre de transactions sur la blockchain bitcoin par jour était de 118,6k, qui enregistre désormais 213 839, selon Bitinfocharts. Fait intéressant, les transactions quotidiennes ont connu une tendance à la baisse tout au long de cette année.

Bitcoin/USD BTCUSD

34 770,2539 $ 1 533,374,41%

Volume 24,41 bVariation 1 533,37 $Ouverture 34 770,2539 $ Circulation 18,75 mMarket CAP 651,84 b

AnTy

AnTy est impliqué à temps plein dans l’espace crypto depuis plus de deux ans maintenant. Avant ses débuts dans la blockchain, elle a travaillé avec l’ONG Doctor Without Borders en tant que collecte de fonds et depuis lors, elle a exploré, lu et créé pour différents segments de l’industrie.