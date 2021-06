Minage de Bitcoin

La difficulté d’extraction de Bitcoin tombe au niveau de janvier, ce qui facilite l’extraction de BTC

Le dernier ajustement négatif est intervenu après la chute du taux de hachage, encore une fois, en raison de l’interdiction par la Chine des opérations d’extraction de crypto dans le Xinjiang, le Yunnan et le Qinghai la semaine dernière.

La difficulté d’extraction de Bitcoin a diminué de 5,3% suite à une récente baisse du taux de hachage, ce qui facilite l’extraction de BTC.

La difficulté de minage du réseau, qui se produit toutes les deux semaines et vise à maintenir la production de blocs à un rythme régulier de 10 minutes, est tombée à 19,9 billions de dollars, un niveau observé pour la dernière fois début janvier.

Le précédent ajustement de la difficulté le 30 mai était également négatif, ce qui a maintenu le taux de hachage stable.

Le taux de hachage du plus grand réseau a d’abord chuté en avril, puis à la mi-mai, et encore la semaine dernière à la nouvelle de l’interdiction par la Chine de l’exploitation minière de Bitcoin. Le 10 juin, le taux de hachage est tombé en dessous de 100 Th/s mais est actuellement de retour autour de 132 Th/s, selon Bitinfocharts.

Cette dernière baisse est le résultat des mineurs de la zone de développement économique et technologique de Zhundong au Xinjiang qui ont reçu l’ordre de fermer leurs opérations en ce qui concerne le Conseil d’État chinois qui a commenté la répression du commerce de bitcoins et des activités minières.

Les investisseurs qui vendent sur les « interdictions » chinoises finissent généralement par être déçus… pic.twitter.com/OKlBe9yU9q – Dan Morehead (@dan_pantera) 26 mai 2021

Après la Mongolie intérieure, le Xinjiang, les autorités provinciales du Qinghai ont ordonné des mines de bitcoins et interdit aux entreprises telles que les centres de données, les parcs industriels et les centrales électriques de fournir des terres et de l’électricité à des projets liés à la crypto-monnaie.

Le Yunnan, qui occupe le quatrième rang en Chine en termes de taux de hachage du bitcoin, s’est également opposé à l’extraction de crypto après que les autorités provinciales ont publié un avis ordonnant une enquête sur l’utilisation illégale présumée de l’énergie électrique par des individus et des entreprises impliquées.

Le Bureau de l’énergie du Yunnan a déclaré qu’il couperait l’alimentation électrique de toute personne utilisant illégalement de l’électricité pour l’extraction de bitcoins et des utilisateurs qui échappent aux factures d’électricité. Les autorités ont promis de fermer toute entreprise en violation des nouvelles règles d’ici la fin juin.

Suite à la répression, les principaux pools chinois ont enregistré une chute du taux de hachage. Pendant ce temps, de plus en plus de mineurs quittent le pays.

Ceux qui sont encore en ligne verront leur part des subventions globales augmenter avant le prochain ajustement de difficulté dans deux semaines. De plus, le prix du Bitcoin est passé du plus bas de la semaine dernière de 31 000 $ à plus de 41 000 $ cette semaine.

AnTy

AnTy est impliqué à temps plein dans l’espace crypto depuis plus de deux ans maintenant. Avant ses débuts dans la blockchain, elle a travaillé avec l’ONG Doctor Without Borders en tant que collecte de fonds et depuis lors, elle a exploré, lu et créé pour différents segments de l’industrie.