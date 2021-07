La difficulté d’extraction de Bitcoin voit le 4e ajustement à la baisse d’affilée ; Également survenu à la fin du marché baissier de 2018

Après le dernier ajustement négatif, la difficulté est maintenant en baisse de 45,6% par rapport à ATH, et le marché obtient les « mêmes vibrations » qu’en décembre 2018. Pendant ce temps, l’ajustement à la baisse record de 11 fois de suite a eu lieu en 2011, ce qui était un Baisse de 51,4 %.

Le week-end dernier, les difficultés d’extraction de Bitcoin ont eu un autre ajustement à la baisse d’un peu moins de 5 % à 13 673 milliards, vu pour la dernière fois début janvier 2020, après la baisse la plus importante de l’histoire de Bitcoin il y a deux semaines.

À la fin du mois de mai, la difficulté d’extraction était à son plus haut niveau, juste au-dessus de 25 000 milliards de dollars. Depuis lors, quatre ajustements à la baisse ont été enregistrés d’affilée, représentant une baisse de 45,6% en raison d’une baisse du taux de hachage causée par la répression de la Chine contre l’extraction de crypto-monnaie.

Ces ajustements à la baisse de la difficulté aident le taux de hachage à se remettre de son plus bas de 68 Th/s fin juin à environ 100 Th/s, avec Viabtc, Antpool, Poolin, F2pool et Btc.com étant les principaux pools miniers comptables. pour 59,4 % du taux de hachage mondial suivi de Binance, Foundry et Slushpool qui a capturé près de 22 % de puissance de hachage.

Le taux de hachage Bitcoin a atteint son pic à 197,6 TH/s à la mi-mai après que les mineurs ont augmenté la puissance de hachage globale pour capitaliser sur le marché en plein essor. Bien que les commandes de nouvelles machines ASIC aient grimpé en flèche à l’époque, la capacité totale n’a pas été installée en raison d’une interruption de la chaîne d’approvisionnement et d’une pénurie de semi-conducteurs.

« Le taux de hachage a presque doublé au cours de la dernière année. Mais si toutes les machines commandées avaient été installées, cela aurait augmenté beaucoup plus », a déclaré Alex de Vries de Digiconomist, qui suit la consommation d’énergie de Bitcoin.

« Mêmes vibrations » en décembre 2018

L’ajustement à la baisse de la difficulté a enregistré une baisse record en 2011 entre août et novembre lorsqu’il a chuté 11 fois de suite. À l’époque, la baisse était de 51,4 %.

En 2018, à la fin du marché baissier, nous avons enregistré quatre baisses de difficulté consécutives entre octobre et décembre ; pendant ce temps, le prix BTC a trouvé son plus bas. À l’époque, la baisse n’était que de 31% à un plus bas de six mois.

En ce qui concerne les prix, le trader Loomdart d’eGirl Capital obtient également les « mêmes vibrations » qu’en décembre 2018.

La baisse de la difficulté signifie que le minage de Bitcoin est devenu beaucoup plus gérable. L’exploitation minière de Bitcoin a déjà été rentable et est devenue une aubaine pour les mineurs aux États-Unis, au Canada et en Russie après la répression chinoise.

Ces Chinois se déplacent maintenant vers d’autres parties du monde où la production est plus active comme le Kazakhstan, la Russie, la Malaisie et le Texas, et le Tennessee aux États-Unis.

« À 28 000 $ par pièce, la consommation électrique pourrait augmenter de 30 % au-dessus du niveau avant la fermeture de la Chine, et les mineurs gagneraient toujours beaucoup d’argent », a déclaré de Vries. “S’il revient à 65 000 $, les mineurs doubleraient leur consommation d’électricité avant le débranchement de la Chine.”

Les opérations minières de Bitcoin comme Bitfarms au Québec profitent particulièrement de la fermeture brutale des opérations minières chinoises. Le prix BTC supérieur à 31 000 $ et le taux de hachage nécessaire pour capturer / extraire de nouvelles pièces en baisse de 51% par rapport à il y a deux mois.

Selon les divulgations publiques de Bitfarms, ses « coûts d’extraction » par BTC au premier trimestre de 2021, comprenant le coût des fournitures, de la main-d’œuvre et de l’électricité, s’élevaient à 8 500 $. Il a extrait 598 BTC au premier trimestre, amassant 28 millions de dollars avec un coût de production de seulement 6 millions de dollars.

« Le 3 juillet, le réseau Bitcoin a connu la plus grande baisse de difficultés de l’histoire en raison des récents développements macro en Chine. Cela a permis à Bitfarms de produire des quantités nettement plus élevées de Bitcoin à un coût inférieur par Bitcoin. » le fondateur et PDG Emiliano Grodzki a expliqué dans le rapport de mise à jour de la production de l’entreprise. « Bitfarms a presque doublé sa part de marché », a-t-il ajouté.

