La difficulté normale de Halo Infinite est plus difficile que prévu

343 Industries / Kotaku

Vous voudrez peut-être être un héros, vous voudrez peut-être même être une légende, mais sachez que parfois c’est tout à fait normal d’être normal. Le cas d’espèce ici est Halo Infinite, un jeu de tir à la première personne disponible aujourd’hui pour Xbox et PC. Si vous débutez la campagne, assurez-vous de jouer en Normal, au moins au début.

Halo Infinite, la septième entrée principale (selon la façon dont vous comptez), relève des mêmes paramètres de défi que les jeux précédents. Par ordre de difficulté croissant, vous pouvez jouer à Infinite en Facile, Normal, Héroïque ou, pour les vrais purs et durs, Légendaire. Les précédents jeux Halo ont toujours été conçus avec Heroic comme référence. Halo Infinite est le premier de la série où Normal est, eh bien, la norme.

Les vétérans de la série feraient bien de penser à ça comme ça : Normal est maintenant Héroïque, Héroïque est plus proche de ce que Légendaire est habituellement (à l’exception de la punition Halo 2) de 2004, et Légendaire est… euh, nous ne parlons pas de Légendaire. Nous ne voulons pas l’effrayer.

Dans un autre écart par rapport à la norme de la série, environ les deux tiers de Halo Infinite se déroulent dans une zone de monde ouvert. Cela signifie principalement que vous êtes libre d’explorer une grande région encombrée de missions comme bon vous semble. Mais cela signifie aussi autre chose : des tireurs d’élite partout. Aux niveaux de difficulté plus élevés, ces imbéciles, généralement des chacals, peuvent vous tuer d’un seul coup, souvent avant même que vous ne voyiez d’où cela vient. Et c’est sans parler des combats de boss, des niveaux de gantelets de style arène, des niveaux de véhicules mordants, des bases à plusieurs étages, des banshees qui vous poursuivent sans relâche et de l’introduction incessante de nouvelles classes ennemies totalement nouvelles. façons de vous botter le cul.

Halo Infinite, en d’autres termes, passe de 0 à 60 plus rapidement que l’autre jeu à la mode publié par Microsoft cet automne.

« Nous avons des pics de difficulté intentionnels où c’est comme, d’accord, nous le composons à 11 ici », a déclaré le directeur des personnages de Halo Infinite, Steve Dyck, à Kotaku lors d’un appel Zoom cette semaine.

« Il est 12h, Steve », a déclaré le directeur créatif associé de Halo Infinite, Paul Crocker, lors du même appel.

« Oui, 12 ans », a déclaré Dyck. « Nous appelons le 12 ! »

Ces pointes ont été introduites consciemment, dans le but, comme l’a dit Dyck, « ​​d’encourager le joueur à embrasser chaque pièce du bac à sable et à l’amener au combat. Mais alors l’IA va être du genre « OK, cool, nous voyons ce que vous faites, et nous avons une réponse à cela. » Ce n’est pas un compteur dur. Mais ce sera juste quelque chose qui s’adaptera au défi et gardera ce défi cohérent. »

Même sur la difficulté normale de base, ces pics sont plus vivement ressentis dans les nombreux combats de boss d’Infinite, qui proposent des stratégies individualisées au lieu des rencontres balle-éponge qui apparaissent si souvent dans les jeux de tir à la première personne.

343 Industries / Kotaku

Dans tous les cas, vous devrez concevoir des stratégies au-delà du simple « tirer sur un gros objet avec toutes les balles ». Pour certains combats, cela signifie parcourir la zone à la recherche de l’une des rares armes qui infligeront des dégâts à ce boss, ou identifier le point faible exact que vous êtes censé tirer. D’autres sont tellement occupés que vous aurez du mal à trouver la solution. (Un combat particulier en fin de partie m’a tué bien plus d’une douzaine de fois, grâce à une vague d’ennemis et à une brute troublante avec un marteau à gravité à mise à mort instantanée. Je ne peux pas imaginer à quel point la rencontre est pénible à des niveaux plus élevés. )

Certaines des rencontres standard de Halo Infinite sans boss peuvent également vous en donner pour votre argent. En plus d’un arsenal d’armes, vous disposez de quatre outils : un grappin, un mur de bouclier portable, un capteur de mouvement révélateur de menace et un pack propulseur. En Normal, vous vous retrouverez dans des échanges de tirs où vous voudrez en utiliser un ou deux pour survivre. Sur Héroïque et Légendaire, vous devrez les utiliser et devrez probablement utiliser les quatre à la fois. C’est beaucoup à suivre pour une première partie. C’est juste un peu plus accessible sur Normal.

« D’un point de vue équilibrant, il s’agissait vraiment de créer ce monde où tout le monde pourrait apprécier de pouvoir faire ce genre de choix stratégiques à la volée de Master Chief », a déclaré Crocker.

Changer le niveau de difficulté dans Halo Infinite n’est pas quelque chose que vous pouvez faire à la volée. Au lieu de cela, vous devez quitter le menu principal, appuyer sur « charger la sauvegarde » (pas « continuer ») et sélectionner un nouveau niveau de difficulté dans un menu d’options. Le processus est encore compliqué par le fait que, pour certaines missions de donjon, il n’est pas toujours clair quand vous avez progressé. Si vous fermez le jeu avant d’avoir atteint des objectifs clés, vous pourriez vous retrouver au début de la mission lorsque vous rechargez.

Même les personnes qui créent le jeu ne sont pas à l’abri des pics de difficulté de Halo Infinite. Crocker m’a raconté comment, à l’approche du lancement, n’ayant pas joué depuis quelques semaines (trop occupé à travailler sur le jeu pour y jouer), il s’est retrouvé aveuglé par une cible de grande valeur – des mini-boss éparpillés autour de l’open d’Infinite monde.

« Je suis entré et ça me botte le cul », a déclaré Crocker. « Ensuite, je suis juste rentré et j’ai eu tout un tas de marines, et je suis revenu un peu plus tard – après avoir récupéré mon capteur de menace – et toute l’expérience a changé. Mais j’avais l’impression d’avoir gagné ce genre de changement parce que j’utilisais des choses qui étaient à ma disposition.

Alors, oui, commencez par Normal, au moins jusqu’à ce que 343 Industries ajoute le mode coopératif l’année prochaine.