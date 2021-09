La diffusion de la Ryder Cup trolls l’État de Floride après la victoire de Koepka et de Berger

Dire que les choses ne se sont pas bien passées pour le football de l’État de Floride jusqu’à présent cette saison serait un euphémisme. L’équipe a une fiche de 0-3 au début de son calendrier, et elle a subi une autre défaite vendredi grâce au commentaire spectaculaire de la Ryder Cup.

Jumelés pour la séance d’ouverture du tournoi avec l’équipe des États-Unis contre l’équipe d’Europe à Whistling Straits dans le Wisconsin, Brooks Koepka et Daniel Berger ont pris un bon départ. Les deux Américains (et anciens joueurs de l’État de Floride) ont battu les Européens Lee Westwood et Matt Fitzpatrick, 2 et 1.

En rapport: Comment fonctionne la Ryder Cup 2021 ?

Et puis le diffuseur de Golf Channel Paul Azinger – un autre ancien de l’État de Floride – a tiré de manière hilarante sur l’équipe de football défaillante après le putt final de Koepka :

“Première victoire de l’année pour Florida State.”

Le football FSU prend un autre L… à la #RyderCup @UnnecRoughness pic.twitter.com/z6duD8Ucbx – j.co ☕️🥃 (@_TheJonCohen_) 24 septembre 2021

Aie. Mais si vous ne pouvez pas vous amuser et rire de votre propre équipe, à quoi bon ?

Diffusez en direct des matchs de football universitaire chaque semaine cette saison à partir de conférences à travers le pays sur ESPN +.

Pour ouvrir sa saison de football universitaire, Florida State a perdu ce qui ressemblait à un match très gagnable contre Notre Dame avant de s’incliner face à Jacksonville State et Wake Forest. Pas idéal, et il affrontera Louisville samedi.

Mais bon, au moins l’école a Koepka et Berger qui le rendent plus beau.

Nous recommandons des opportunités intéressantes de visionnage/diffusion de sports et de paris sportifs. Si vous vous inscrivez à un service en cliquant sur l’un des liens, nous pouvons gagner une commission de parrainage. Les rédactions sont indépendantes de cette relation et n’ont aucune influence sur la couverture médiatique.