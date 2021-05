La diffusion de musique de jeux vidéo est toujours le Far West, disent les compositeurs

Le streaming de musique de jeux vidéo est une grosse affaire de nos jours, mais dans les coulisses, c’est un désordre.

Les bandes sonores de jeux vidéo physiques existent depuis les années 80, mais la musique en streaming suscite une nouvelle demande. Les fournisseurs de services numériques (DSP) comme Spotify et Apple Music ont des bandes sonores de jeux, mais c’est à peine une fraction de la musique de jeu qui existe. C’est parce que les développeurs de jeux ne gèrent pas bien les métadonnées, ce qui fait partie intégrante de la distribution de musique sur les DSP.

Les métadonnées sont importantes car elles garantissent que tous ceux qui ont travaillé sur la piste sont crédités. Cela aide à déterminer qui devrait recevoir quoi pour les redevances, en offrant une compensation équitable à toutes les personnes impliquées dans le projet. Video Game Chronicle s’est entretenu avec plusieurs compositeurs qui ont travaillé avec l’industrie du jeu vidéo.

Les métadonnées malpropres sont le plus gros problème qui frappe les compositeurs de jeux vidéo aujourd’hui. La plupart des compositeurs qui se sont entretenus avec VGC ont souhaité rester anonymes car s’exprimer pourrait avoir un impact sur leur carrière. “Il y en a tellement [game] les entreprises qui ne le font tout simplement pas [metadata] parce qu’ils ne savent pas comment le faire », dit un compositeur de renom. «Ils n’ont pas l’habitude d’obtenir les bons feuillets des compositeurs. Cela se produit à la télévision, à la radio et au cinéma, mais pas dans les jeux. »

Les feuilles de repère sont un élément important de la collecte des redevances de performance qui sont dues. «Les seules personnes qui demandent [cue sheets] sont des éditeurs de premier plan car ils sont les seuls impliqués dans la véritable publication de la musique. C’est vraiment important sur un jeu où il y a plusieurs compositeurs, surtout quand il s’agit de parts de redevances », déclare le compositeur.

Les droits musicaux sont suffisamment compliqués sans cette ride pour le streaming de musique de jeux vidéo. Ils sont gérés différemment à travers le monde et le commerce de la musique est souvent opaque pour les développeurs de jeux et les studios.

Les compositeurs qui travaillent avec ces studios ne sont donc pas rémunérés équitablement pour leur travail. Les rachats empêchent les compositeurs de tirer des revenus supplémentaires de la musique qu’ils ont créée, sauf indication contraire dans leur contrat.

Mais même si les compositeurs acceptent un rachat, la source anonyme de VGC affirme qu’aucun studio de jeux ne peut légalement empêcher un compositeur de collecter des redevances via la part de son auteur si son travail est enregistré auprès d’une organisation de droits d’exécution (PRO).

Sony Computer Entertainment Europe est la seule société de jeux à faire cela. Il a conclu un accord de licence avec PRS for Music en 2014, accordant à la fois à la société et à ses compositeurs les redevances gagnées sur les jeux vidéo téléchargés via le PlayStation Store en Europe. Ces redevances sont payées par PRS for Music – le seul accord de licence de ce type à exister dans l’industrie du jeu vidéo.