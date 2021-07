La diffusion de musique nécessite une « réinitialisation complète », selon le comité DCMS

En octobre 2020, le comité du numérique, de la culture, des médias et des sports de la Chambre des communes a lancé une enquête approfondie sur l’impact du streaming sur les artistes «et la durabilité de l’industrie musicale au sens large». Aujourd’hui, environ neuf mois plus tard, la commission parlementaire britannique a publié ses conclusions, appelant à une « réinitialisation complète » de l’espace de streaming musical.

Un certain nombre d’artistes et de professionnels de l’industrie ont comparu devant le comité DCMS dans le cadre de l’enquête, et les commentaires de certains créateurs concernant les chèques de paie qu’ils reçoivent des plateformes de streaming musical ont fait sensation dans les médias. Par conséquent, le président du comité Julian Knight a déclaré début décembre que certains artistes hésitaient à participer aux audiences «parce qu’ils craignent que des mesures soient prises contre eux».

Jimmy Page, Paul McCartney et de nombreux autres artistes éminents ont également commenté publiquement le sujet, exprimant leur soutien à des paiements en continu plus importants, et le comité DCMS a reçu « près de 300 preuves écrites » (dont près d’un tiers étaient « confidentielles ») au cours de son enquête.

Comme mentionné initialement, le comité DCMS dans son rapport de plus de 115 pages (y compris au nord de 650 citations, parmi lesquelles les conclusions de Digital Music News) préconise une « réinitialisation complète » de l’espace de diffusion en continu, exposant toutes sortes de préoccupations. , des critiques fermes et des recommandations législatives et réglementaires.

Reconnaissant d’emblée la baisse « continue » du revenu moyen par utilisateur (ARPU) que connaissent les services de streaming musical, le document global indique que « le streaming a sans aucun doute contribué à sauver l’industrie de la musique après deux décennies de piratage numérique, mais il est clair que ce qui a été sauvé ne fonctionne pas pour tout le monde. De plus, “les problèmes ostensiblement créés par le streaming reflètent simplement des problèmes structurels plus fondamentaux au sein de l’industrie de la musique enregistrée”.

Cette dernière ligne donne le ton à la majeure partie du texte, qui se concentre en grande partie sur les pratiques commerciales, les finances et les spécificités opérationnelles des trois grandes maisons de disques, par opposition aux services de streaming musical comme Spotify. Sur ce front, reconnaissant la décision de Sony Music Entertainment le mois dernier de renoncer aux dettes non recouvrées des artistes historiques, les auteurs « exhortent Universal et Warner à réexaminer la question des soldes non recouvrés en vue de permettre à un plus grand nombre de leurs artistes historiques de recevoir des paiements lorsque leur la musique est diffusée en continu.

S’éloignant de «la question des contrats injustes» et de son importance particulière compte tenu des «retours pitoyables» et «relativement maigres du streaming», le document révèle que «plusieurs musiciens ont noté qu’une présence sur les services de streaming est nécessaire pour être découverte et« entendue .’ ce qui signifie que le retrait des œuvres de ces services n’est pas pratique et pourrait entraver le succès futur.

“On craint également que l’économie de la diffusion en continu enracine les artistes à succès historique et crée des obstacles pour les nouveaux interprètes”, poursuit le rapport du comité DCMS. “Sur les quatre groupes britanniques qui figuraient dans les 10 meilleures tournées musicales mondiales de Billboard en 2019, seul Ed Sheeran a sorti un premier single au cours des 50 dernières années (les trois autres étant Elton John, les Rolling Stones et Sir Paul McCartney).”

En ce qui concerne la définition et la classification juridiques du streaming, « il ressort clairement de ceux qui nous ont fourni des preuves que le streaming musical pose un défi de définition. Il n’y a pas de consensus sur la façon dont le streaming devrait être défini et classé en vertu de la loi britannique.

« Les grandes maisons de disques et les maisons de disques indépendantes ont toujours affirmé que la musique en streaming était simplement une « mise à disposition » et que les artistes devraient donc être rémunérés comme s’il s’agissait d’une vente », poursuit le rapport. Mais « cette classification ne prend pas en compte les complexités du streaming qui le distinguent des autres modes de consommation ».

Ensuite, “étant donné que les avantages du streaming ont profité de manière disproportionnée aux maisons de disques, il n’est pas surprenant que de nombreux contributeurs à notre enquête aient demandé qu’un droit à une rémunération équitable soit appliqué au streaming”, avec “rémunération équitable” faisant référence à “un droit légal au paiement non renonçable et non transférable lorsque certains contrôles du droit d’auteur sont exploités.

Ledit droit légal au paiement ne serait pas « sujet à récupération » et les artistes interprètes ou exécutants seraient incapables d’accepter de renoncer à l’indemnisation tout en négociant leurs accords avec des labels supérieurs (potentiellement intimidants). En tant que tels, les auteurs “recommandent que le gouvernement remédie à ces incohérences et incongruités en explorant les moyens de fournir aux artistes interprètes ou exécutants un droit à une rémunération équitable lorsque la musique est consommée par des moyens numériques”.

L’un de ces moyens de résoudre les incohérences et les problèmes d’incongruité perçus consiste à recourir à la législation, et plus précisément à « modifier la loi de 1988 sur le droit d’auteur, la conception et les brevets afin que le droit de mise à disposition n’exclue pas le droit à une rémunération équitable ».

Une section intitulée “état du marché” détaille ensuite les participations des trois grands labels dans Spotify, Warner Music ayant encaissé “complètement” – tandis que la participation d’UMG dépasse désormais 1,5 milliard de dollars. De même, les pièces récentes du propriétaire minoritaire de WMG Tencent (qui possède également Tencent Music ainsi qu’une participation de 20 pour cent dans Universal Music) sont mises en évidence, le point primordial étant l’influence considérable détenue par des conglomérats importants dans le paysage musical contemporain – et ce implications de l’influence.

“Alors que les grands groupes de musique dominent l’édition musicale, leurs intérêts en matière d’édition musicale sont peu incités à corriger la dévaluation de la chanson par rapport à l’enregistrement”, indique le document. « Les maisons de disques bénéficient de manière disproportionnée du streaming à la fois en raison de la répartition des revenus du pot de redevances entre la chanson et les droits principaux et parce que le droit de mise à disposition signifie que les maisons de disques paient les artistes interprètes ou exécutants selon les termes de leurs contrats d’enregistrement. »

Sur la base de ce point, les hauts responsables du gouvernement devraient également « travailler avec les créateurs et le secteur de l’édition indépendante pour explorer les moyens par lesquels les auteurs-compositeurs et compositeurs nouveaux et à venir peuvent être soutenus pour avoir des carrières durables et les éditeurs de musique indépendants restent commercialement viables », comme l’un des ” compositeur et artiste, qui a créé de la musique pour certains des plus grands films du monde, a écrit en toute confidentialité qu’ils gagnent plus d’argent avec un morceau diffusé à la télévision que sur des millions de flux de disques.

Gardant ces informations à l’esprit, les auteurs déclarent que le gouvernement devrait « exhorter » l’Autorité de la concurrence et des marchés (CMA) « à examiner comment la position des majors dans l’enregistrement et l’édition a influencé la valeur relative des droits de chanson et d’enregistrement » et, plus largement, renvoyer un dossier à la CMA « pour entreprendre une étude de marché complète sur l’impact économique de la domination des majors ».

Le rapport multiforme mentionne également la possibilité de mettre en œuvre un « droit de récupération », similaire à la disposition de la loi sur le droit d’auteur des États-Unis qui permet aux créateurs de récupérer leurs droits après 35 ans. (On pouvait s’y attendre, les entreprises ne sont décidément pas intéressées à renoncer à leur prétention à une propriété intellectuelle précieuse, et de multiples poursuites impliquant des musiciens et des stars de cinéma éminents des années 80 sont en cours.

De même, les auteurs recommandent que le gouvernement montre « son soutien au Music Export Growth Scheme pour permettre aux sociétés musicales britanniques de concurrencer les majors multinationales » et prenne des mesures pour freiner le « manque systémique de transparence de la part des sociétés musicales et des services de streaming qui accordent des licences. leurs œuvres.

Enfin, les instances supérieures du gouvernement « doivent obliger les maisons de disques à fournir des métadonnées pour la chanson sous-jacente lorsqu’elles accordent une licence d’enregistrement à des services de streaming » et obligent « l’industrie par tous les moyens nécessaires à établir une norme de données minimale viable au cours des deux prochaines années pour garantir que les services fournissent des données d’une manière utilisable et comparable sur tous les services », tout en vérifiant simultanément les redevances actuelles de la boîte noire, selon le rapport.