La diffusion des Yankees ne pouvait pas le croire quand un mauvais appel est allé contre A

Les Oakland Athletics ont réussi à mettre fin à la séquence de 13 victoires consécutives des Yankees samedi, mais l’arbitre du troisième but Will Little n’a pas facilité les choses pour les deux équipes.

Little a rassemblé sa meilleure impression d’Angel Hernandez, ce qu’un arbitre ne devrait pas souhaiter.

La journée difficile de Little a commencé lorsqu’il a appelé un revers sur Nestor Cortes Jr. des Yankees – un appel qui est généralement fait par l’arbitre du premier but lorsqu’un gaucher est sur le monticule. Little était le seul arbitre à voir un rechigner, et, eh bien, ce n’était pas un rechigner.

C’est devenu encore plus étrange en troisième manche lorsque Starling Marte a été déclaré sûr lors d’une tentative de vol. On aurait dit que Rougned Odor avait retiré l’étiquette en premier, mais Little ne l’a tout simplement pas vu. Cette même manche, Little a appelé Marte après s’être trop éloigné du sac sur une doublure dure dans le quart de travail.

Le problème : l’odeur était clairement hors du sac. Comme, ce n’était même pas proche. Vous savez que c’était un mauvais appel lorsque l’émission des Yankees a réagi avec incrédulité.

L’arbitre du troisième but Will Little passe une journée… Il est le seul arbitre qui a appelé balk sur un gaucher, il a raté un retrait évident au troisième sur un vol mais les Yankees ont déjà perdu leur défi, puis il appelle sur un double jeu et même après examen, les arbitres le maintiennent pic.twitter.com/ QjEMRpCamx – Jomboy Media (@JomboyMedia) 28 août 2021

L’appel est allé au système de relecture de la MLB – qui reste en panne – et la décision sur le terrain a été confirmée. Encore une fois, l’odeur était clairement hors du sac. C’était évident en replay.

Toute la séquence conduirait à l’expulsion du manager de A, Bob Melvin, et vous ne pouvez honnêtement pas blâmer Melvin d’être contrarié là-bas. Si les arbitres manquent des appels faciles qui sont confirmés en rediffusion, alors que sont censées faire les équipes ?

Ce fut une journée terrible pour cet équipage, et il n’y a aucune raison de s’attendre à ce que quoi que ce soit soit fait à ce sujet. C’est ainsi que fonctionne la MLB.