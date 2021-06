La diffusion du nickel aurait provoqué la grande extinction du Permien

22/06/2021 à 12:04 CEST

La dispersion de grandes quantités de nickel dans l’atmosphère et les océans aurait joué un rôle décisif dans la grande extinction d’espèces survenue à la fin du Permien. Cela a été découvert par un scientifique américain, qui aurait pu trouver la pièce manquante pour expliquer comment cette extinction s’est réellement produite.

L’événement d’extinction de masse le plus grave sur notre planète s’est terminé avec plus de 90 pour cent des espèces marines sur Terre et 75 pour cent des espèces terrestres.

Bien que les scientifiques aient précédemment émis l’hypothèse que l’extinction de masse du Permien tardif, qui a eu lieu il y a 251 millions d’années, a été causée par de grandes éruptions volcaniques dans la région qui est aujourd’hui la Sibérie, ils ne pouvaient pas expliquer le mécanisme par lequel ces éruptions se sont retrouvées avec autant d’espèces différentes, à la fois dans les océans et sur terre.

La professeure agrégée Laura Wasylenki, de la Northern Arizona University School of Earth and Sustainability et du département de chimie et de biochimie, est co-auteur d’un article dans Nature Communications intitulé « Nickel Isotopes Bind Aerosol Particles from Traps Siberians with the Final Permian Mass Extinction » , en collaboration avec des scientifiques chinois, canadiens et suisses.

L’article présente les résultats d’analyses isotopiques du nickel effectuées dans le laboratoire de Wasylenki sur des roches sédimentaires du Permien supérieur recueillies dans l’Arctique canadien.

Les échantillons ont les rapports d’isotopes de nickel les plus légers jamais mesurés dans les roches sédimentaires, et la seule explication plausible à cela est qu’eLe nickel provient du sol volcanique, a probablement été transporté par des particules d’aérosols puis déposé dans l’océan, où la chimie de l’eau de mer a radicalement changé et gravement perturbé l’écosystème marin.

“Les résultats de l’étude fournissent des preuves solides que les particules riches en nickel se sont aérosolisées et largement dispersées, à la fois dans l’atmosphère et dans l’océan”, a déclaré Wasylenki.

Le nickel est un métal essentiel pour de nombreux organismes, mais une augmentation de leur abondance aurait provoqué une augmentation inhabituelle de la productivité des méthanogènes, micro-organismes qui produisent du méthane. L’augmentation du méthane aurait été extrêmement dommageable pour toute vie dépendante de l’oxygène », ajoute le scientifique.

“Nos données fournissent un lien direct entre la dispersion mondiale des aérosols riches en nickel, les changements dans la chimie des océans et l’événement d’extinction de masse”, a déclaré Wasylenki.

«Les données montrent également que la dégradation de l’environnement a probablement commencé bien avant l’extinction, peut-être à partir de 300 000 ans avant cette date. Avant cette étude, le lien entre le volcanisme de basalte sibérien, l’anoxie marine et l’extinction de masse était assez vague, mais nous avons maintenant la preuve d’un mécanisme de destruction spécifique. Cette découverte démontre la puissance des analyses des isotopes du nickel, qui sont relativement nouvelles, pour résoudre des problèmes de longue date en géosciences », a-t-il ajouté.

Wasylenki, qui a rejoint NAU en 2018, était auparavant un pétrologue igné et plus tard un spécialiste de la croissance et de la biominéralisation des cristaux de calcite. Il se concentre maintenant sur l’utilisation de la géochimie des isotopes métalliques stables pour résoudre les problèmes géologiques, environnementaux et biologiques.

Bon nombre de ses projets récents et actuels ont étudié les effets des isotopes métalliques aux interfaces solide-fluide, en particulier lors de l’adsorption de métaux sur des particules d’oxyhydroxyde minéral.

Ce travail a des implications pour les cycles géochimiques anciens et modernes et le transport environnemental des métaux.. Le groupe de laboratoire de Wasylenki, appelé Systematic Experimental Study and Analysis of Metals in the Environment (SESAME Laboratory), se concentre sur deux thèmes de recherche principaux, le cycle des métaux de transition dans les océans anciens et modernes et le transport environnemental des métaux lourds toxiques.

Etude de référence : DOI : 10.1038 / s41467-021-22066-7

Cela peut vous intéresser : La sixième extinction mondiale, en cours