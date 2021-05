La diffusion en direct de la Journée mondiale de l’environnement recrute Patti Smith, Dave Matthews

Organisé par la Région Amérique du Nord du Programme des Nations Unies pour l’environnement avec Chemin de Paris et 350.org, l’événement en direct de la Journée mondiale de l’environnement aura lieu le 4 juin avec des apparitions de Patti Smith, Michael Stipe, Dave Matthews, Ben Harper, et plus. Mettant en vedette un éventail de musiciens, l’événement espère attirer l’attention sur la crise environnementale actuelle à laquelle la planète est actuellement confrontée.

« Il est essentiel que nous prenions en compte les besoins urgents de notre planète alors que nous reprenons notre vie et rejouons des concerts après un an de mise en quarantaine et d’isolement mondiaux », a déclaré Jesse Paris Smith, qui a fondé Pathway to Paris avec Rebecca Foon. « Nous ne pouvons tout simplement pas revenir à ce qu’étaient les choses avant. »

Alors que des concerts de retour continuent d’être annoncés avec des retours prévus dès juin et juillet dans des salles de concert intérieures et extérieures, les artistes sont impatients de revenir sur scène devant un public plutôt que derrière un écran. Parmi les autres artistes du flux de la Journée mondiale de l’environnement, citons : Jack Johnson, Ben Harper, Rocky Dawuni, Priya Darshini, Tomas Doncker, Jordan Sanchez, Rima Fujita, Tenzin Choegyal, Patrick Watson et Jackson Smith.

Restant virtuels pour cet événement, Smith et Foon attirent l’attention sur l’impact durable que de tels événements peuvent avoir sur l’environnement, le premier disant: «Il est important pour nous de travailler ensemble pour attirer continuellement l’attention sur les besoins de notre planète en souffrance.»

Smith a continué de partager dans une déclaration : « Tant de choses ont été perdues à cause de Covid, un montant incommensurable, et pendant tout ce temps, la crise climatique n’a pas disparu ; il a toujours été là sous la surface, existant chaque jour parmi toutes les autres destructions et souffrances. Alors que nous reconstruisons notre monde, nous devons apporter des changements plus importants que jamais et passer à une nouvelle ère qui favorise nos espaces naturels et sauvages, et se concentre profondément sur la protection et la préservation. »

L’événement comportera également des conversations importantes avec des personnalités de chaque organisateur partenaire. La secrétaire générale des Nations Unies, Antonia Guterres, fera une apparition ainsi que Pennie Opal Plant et le fondateur de 350.org, Bill McKibben.

“Cela ne pouvait pas arriver à un moment plus crucial, alors que les dirigeants mondiaux et les investisseurs des sociétés pétrolières commencent enfin à comprendre que nous avons besoin d’une action massive et rapide”, a expliqué McKibben. «Nous devons mettre le cœur et la tête des gens au bon endroit pour progresser rapidement.»

En savoir plus sur la campagne mondiale de la Journée mondiale de l’environnement des Nations Unies.