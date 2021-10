La diffusion en direct de l’événement Pixel 6 est sur le point de commencer, regardez en direct ici

Un jour seulement après qu’Apple a annoncé une série de nouveaux produits lors de son événement Unleashed, Google montera sur scène pour dévoiler son prochain téléphone. Le Pixel 6 et le Pixel 6 Pro ont fui à plusieurs reprises ces dernières semaines, et Google a même fait lui-même des fuites. Tout comme Apple, Google a construit sa propre puce personnalisée pour le Pixel. Le téléphone a également reçu sa refonte la plus importante depuis des années. Vous pouvez voir Google tirer le rideau lors de sa diffusion en direct sur Pixel 6 lundi à 10 h 00 PT / 13 h 00 HE.

Diffusion en direct du Pixel 6 : à quoi s’attendre

Sans surprise, les fuites de Pixel 6 ont commencé à frapper Internet il y a des mois. Nous savions très tôt que les Pixel 6 et Pixel 6 Pro présenteraient un nouveau design radical. Les premiers rendus divulgués sont apparus en mai et nous avons eu un premier aperçu de l’écran presque sans lunette et de la barre de caméra unique.

Les fuites ont continué à couler, mais en août, Google en avait assez. Le 2 août, Rick Osterloh de Google a publié un article de blog qui a non seulement confirmé les conceptions finales du Pixel 6 et du Pixel 6 Pro, mais a également détaillé le SoC Tensor personnalisé qui alimenterait les téléphones.

Voici ce qu’Osterloh avait à dire à propos de la puce Tensor de Google dans l’article de blog publié plus tôt cette année :

L’équipe qui a conçu notre silicium voulait rendre Pixel encore plus performant. Par exemple, avec Tensor, nous avons pensé à chaque élément de la puce et l’avons personnalisé pour exécuter les modèles de photographie informatique de Google. Pour les utilisateurs, cela signifie des fonctionnalités entièrement nouvelles, ainsi que des améliorations à celles existantes. Tensor nous permet de créer les téléphones Google que nous avons toujours imaginés : des téléphones qui ne cessent de s’améliorer, tout en exploitant les parties les plus puissantes de Google, le tout dans une expérience hautement personnalisée. Et avec le nouveau noyau de sécurité de Tensor et Titan M2, Pixel 6 aura le plus de couches de sécurité matérielle dans n’importe quel téléphone.

Détails de conception du Pixel 6

Dans ce même article de blog, Osterloh a expliqué la barre distinctive à l’arrière des téléphones. Selon le vice-président principal, les capteurs et objectifs améliorés du Pixel 6 sont trop gros pour tenir dans un réseau de caméras standard. Au lieu de cela, Google a décidé de les emballer tous dans une barre qui s’étend sur l’appareil. Le Pixel 6 a également une finition en aluminium mat, tandis que le Pro a un cadre en aluminium poli.

Quant aux autres annonces, nous ne savons pas ce que Google nous réserve. Des rapports récents suggèrent que la rumeur Pixel Watch ne fera pas d’apparition lors de l’événement. Au lieu de cela, nous pourrions voir une nouvelle paire de Pixel Buds. Il est également possible que Google taquine le Pixel Fold.