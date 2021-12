La Digital Media Association révèle les artistes les plus écoutés en 2021

Pour les services de streaming, 2021 était l’année d’Olivia Rodrigo, BTS et Mauvais lapin, entre autres. Un nouveau rapport de fin d’année de la Digital Media Association a révélé les principaux acteurs de la musique cette année grâce à des données révélant le contenu le plus consommé par les artistes sur les plateformes de streaming, notamment Amazon, Apple Music, Pandora, Spotify et Youtube.

« L’histoire de la musique en 2021 a été définie par les artistes incroyables, à la fois familiers et nouveaux, qui ont pu exploiter le pouvoir du streaming pour se connecter avec les fans », a déclaré Garrett Levin, PDG de la Digital Media Association. « Cette année, nous avons célébré le retour progressif de la musique live un an après la fermeture de la plupart des concerts en personne, tout en reconnaissant que des défis subsistent. »

Sur Apple Music, BTS a dominé la meilleure chanson de l’année avec « Dynamiter», suivi du hit « permis de conduire » de Rodrigo et du single « Positions » d’Ariana Grande. Pop Fumée‘s « Pour la nuit » et The Weeknd’s « Lumières aveuglantes” s’est confortablement installé aux positions quatre et cinq.

celui de Rodrigue Aigre a été nommé l’album le plus diffusé sur Spotify tandis que « permis de conduire » et « good 4 u » se sont révélés être respectivement les première et quatrième chansons les plus diffusées en 2021 sur la plate-forme. Les meilleurs artistes du géant du streaming étaient Bad Bunny, Taylor Swift, BTS, Canard, et Justin Bieber, dans cet ordre. Bieber a également eu le troisième album le plus diffusé avec Justice.

Le week-end « Sauvez vos larmes» était le deuxième clip le plus regardé de l’année aux États-Unis, rejoint en compagnie par « MONTERO (Call Me By Your Name) de Lil Nas X », « RAPSTAR » de Polo G, le « permis de conduire » de Rodrigo, « Up » de Cardi B » et plus.

Levin a ajouté: « Un point positif au milieu de l’incertitude continue liée à Covid est que nous avons à nouveau vu un nombre croissant de fans désireux de découvrir de nouveaux artistes et de suivre leur carrière, de renouer avec d’anciens favoris et d’écouter les artistes et les auteurs-compositeurs qu’ils aiment via le streaming. »

Écoutez le meilleur des BTS sur Apple Music et Spotify.