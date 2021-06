La digitalisation des processus de vérification des antécédents des employés peut transformer les fonctions RH : EY

Ces résultats sont le résultat d’une enquête menée par EY Forensic & Integrity Services auprès de plus de 115 cadres supérieurs des ressources humaines de sociétés indiennes et multinationales.

L’effet frappant de la pandémie sur les organisations continue de défier les fonctions des ressources humaines (RH) et a fait de l’utilisation d’actifs et d’outils technologiques pour la vérification des antécédents des employés une priorité, selon le rapport d’EY Forensic & Integrity Services, « La transformation numérique entraîne la vérification des antécédents des employés dans la nouvelle normalité ». Selon le rapport, 72% des personnes interrogées ont déclaré que la technologie peut être exploitée pour numériser les dossiers, 66% ont souligné son utilisation pour l’évaluation préliminaire des informations d’identification des employés et 56% ont souligné l’automatisation des processus. Une tendance à la hausse de la vérification des antécédents négative est préoccupante, 96 % déclarant avoir subi des échecs dans jusqu’à 10 % des vérifications des antécédents effectuées sur les employés existants ou nouveaux.

Les perturbations pendant le verrouillage de Covid-19 se sont avérées onéreuses car les pratiques traditionnelles étaient inadéquates lors de l’intégration des nouvelles recrues ; 68 % des personnes interrogées ont rencontré des difficultés pour effectuer les vérifications des antécédents pendant le verrouillage, tandis que seulement 32 % ont utilisé des outils technologiques comme mode alternatif de vérification.

Arpinder Singh, leader des marchés mondiaux et de l’Inde, Forensic & Integrity Services, EY, a déclaré que les leçons tirées de la crise actuelle soulignent le besoin urgent d’un modèle de travail dynamique et automatisé pour les équipes de talents. « Alors que la continuité des activités et la sécurité des employés ont été au cœur des préoccupations, les dirigeants doivent faire pivoter et redéfinir les stratégies RH, des principes fondamentaux de l’embauche à l’intégration virtuelle, à la formation et à la formation de leurs employés. L’adoption de technologies de nouvelle génération pour la vérification des antécédents des employés sera inestimable, peut permettre d’embaucher rapidement des personnes méritantes et éthiquement saines et, en même temps, protéger la culture et la réputation de l’organisation », a déclaré Singh.

Vivek Aggarwal, partenaire, Forensic & Integrity Services, EY, a ajouté que les employés sont la clé de voûte des organisations et qu’il est vital de recruter le bon candidat pour le bon poste. “La mise en œuvre d’un processus holistique de vérification des antécédents des employés n’est pas seulement une bonne pratique, mais un moyen intelligent, prudent et sûr de tracer un avenir éthique pour les organisations”, a déclaré Aggarwal. « Des outils technologiques new age et innovants peuvent aider à renforcer ce processus et à améliorer l’efficacité des fonctions RH. »

Ces résultats sont le résultat d’une enquête menée par EY Forensic & Integrity Services auprès de plus de 115 cadres supérieurs des ressources humaines de sociétés indiennes et multinationales. D’autres découvertes incluent :

—Vérification négative en raison d’anomalies dans les dossiers des employés : 96 % des personnes interrogées ont rencontré des échecs dans jusqu’à 10 % des vérifications des antécédents des employés existants ou nouveaux. Certaines des raisons les plus courantes étaient des dossiers d’emploi incorrects (87 %), de faux antécédents scolaires (45 %) et un licenciement non divulgué par des employeurs précédents (44 %). Les vérifications préalables à l’emploi ne sont toujours pas une pratique à l’échelle de l’industrie, et seulement 45 % les considéraient comme obligatoires avant qu’un nouvel employé ne se voit confier des responsabilités professionnelles actives. La marge d’erreur lors de l’embauche initiale doit être aussi faible que possible, voire éliminée. Le risque peut ne pas être immédiat mais peut faire boule de neige avec le temps.

— Tirer parti des outils et solutions technologiques comme alternative : le rapport souligne que seulement 32 % des personnes interrogées ont déclaré que leurs organisations pourraient tirer parti des outils technologiques comme mode de vérification alternatif pendant le verrouillage. Mais la vérification des antécédents des employés dans la nouvelle norme devra être complétée par des solutions technologiques pour améliorer son intégrité et surmonter les risques. 72 % des personnes interrogées ont déclaré que la technologie peut être utilisée pour numériser les dossiers avec les établissements d’enseignement, 66 % ont déclaré qu’elle peut aider à l’évaluation préliminaire des titres de compétences des employés et 56 % ont indiqué l’automatisation des processus. La blockchain et la robotique peuvent améliorer la sécurité, l’automatisation et l’apprentissage automatique peuvent permettre un traitement plus rapide, tandis que l’intelligence artificielle et les algorithmes logiciels peuvent réduire les risques pendant le processus de recrutement.

—Sélection basée sur les rôles et les responsabilités : plus de 50 % des personnes interrogées ont déclaré qu’elles disposaient des mêmes possibilités de vérification des antécédents à tous les niveaux, fonctions et rôles. Cette approche unique peut présenter plusieurs lacunes. Les organisations doivent adopter un modèle sur mesure basé sur la criticité du niveau, du rôle, du service et de la responsabilité. La vérification devrait également être étendue au personnel contractuel, car les implications en matière de risques restent les mêmes. Selon le rapport, seulement 38% des personnes interrogées effectuent une vérification des antécédents des employés permanents et contractuels.

Obtenez les cours boursiers en direct de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles sur les IPO, les meilleures introductions en bourse, calculez votre impôt à l’aide de la calculatrice de l’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions du marché. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.